Éclipse lunaire et mars avant la nuit des étoiles

Deux phénomènes astronomiques dans la nuit du vendredi 27 juin : une éclipse lunaire (la plus longue de ce siècle) et l’opposition de mars seront toutes deux visibles à la tombée de la nuit. Un rendez-vous comme un avant-goût à la nuit des étoiles du vendredi 3 août, organisé cette année à Orléans sur l’île Charlemagne.

C’est une nuit qui devrait ravir les astronomes amateurs. Durant la soirée de ce vendredi 27 juillet, seront visibles dans le ciel deux phénomènes : une éclipse de lune et l’opposition de mars. Une éclipse de lune a lieu quand cette dernière passe dans l’ombre de la Terre : le Soleil, la Terre et la Lune sont alors alignés. Une opposition de Mars désigne le rapprochement de celle-ci avec la Terre, dû à leur vitesse d’orbite différemment. Durant l’opposition, qui dure plusieurs semaines, Mars se rapproche en effet de 20 à 30 millions de kilomètres de la Terre.

Si ces phénomènes ne sont en soit pas rares : les éclipses de Lune ont lieu 1 à 2 fois par ans tandis que l’opposition martienne a lieu environ tous les deux ans. Ce qui est cependant notable avec leur occurrence de la nuit du 27 juillet, au-delà de la coïncidence de voir les deux phénomènes en même temps, ce sont leurs conditions d’observation. En effet, l’éclipse de Lune du 27 juillet sera la plus longue de ce siècle, durant au total 103 minutes (pour un maximum théorique de 107 minutes).

Quant à l’opposition de Mars, elle est cette année extrêmement prononcée : la Terre et Mars seront séparés de seulement 58 millions de km. Pas un record, mais néanmoins impressionnant. Et parce que la Lune sera occultée pendant tout ce temps, Mars, dont l’éclat brille d’autant plus grâce à son opposition, deviendra l’astre le plus visible du ciel. Pas suffisant pour les astronomes amateurs pour observer le lac d’eau liquide tout juste découvert sur le pôle sud de Mars, mais le spectacle devrait tout de même être mémorable.

Pour observer dans les meilleures conditions l’éclipse de Lune et l’opposition de Mars, l’Association Française d’Astronomie (AFA) a listé sur son site les différents lieux où sont organisés des manifestations

Une soirée presque en prélude de la nuit des étoiles, puisque c’est Mars qui en sera cette année la vedette. Si les perséides sont surtout visibles vers les 11 et 12 août, la date du vendredi 3 août a été choisi cette année pour la nuit des étoiles afin d’assurer une observation idéale. Pas de raison de s’inquiéter pour autant, les Perséides durant plusieurs semaines, les étoiles filantes devraient aussi être de la parti.

Sur la ville d’Orléans, l’événement se tiendra cette année sur l’île Charlemagne, idéalement située car éloignée des lumières de la ville. Avec le temps estival qui devraient se poursuivre début août, « les conditions d’observation s’annoncent exceptionnelles » assure Gérard Chouteau, président de l’AEAAC, l’Association éducative des astronomes amateurs du Centre, qui assure l’organisation de l’événement avec la mairie d’Orléans.

En plus des membres de l’association présents, qui répondront aux questions du public, 6 télescopes seront installés, afin de bien observer outre Mars, quelques autres planètes du système solaire (Vénus, Jupiter ou Saturne). Une conférence sera également organisée en début de soirée, avant que la nuit tombe. « Nous nous attendons à beaucoup de monde » souligne Gérard Chouteau.

Une précédente nuit d’observation, qui a eu lieu le 12 juillet, avait déjà attiré près de 300 personnes, au stade d’Orléans-La Source. Une soirée où amateurs comme novices ont déjà pu observer Vénus ou Jupiter à la lunette astronomique, sous les explications de quelques membres de l’association. De quoi en avoir des étoiles pleins les yeux.

L’AFA recense également la liste des manifestations pour la nuit des étoiles sur cette carte

NPVS