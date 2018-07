Deux coups de Lens, dont un de Gomis, et Orléans débute mal à maison 0-2

Cruauté du calendrier et du mercato. Yannick Gomis l’ancien butteur orléanais transféré à l’inter-saison à Lens, a marqué son premier but de la saison “à la maison”, à La Source, mais sous le maillot des sangs et ors. Dur! C’était à la suite d’une …grossière double faute de la défense orléanaise, Mutumbo se rate et Gomis opportuniste comme à son habitude, lui ne manque pas l’occasion et crucifie Gallon et son ancien club. pour l’entame de la saison. Meilleur joueur sur le terrain Yannick Gomis, visiblement bien intégré dans sa nouvelle équipe, a eu aussi le bon goût de ne pas célébrer son but contre celui qu’il a appelé en interview ensuite son “club de coeur”, l’US Orléans.

Le bon réflexe de…Leca

Par la suite en cette première période, d’un bon niveau, l’USO n’a pas démérité et après deux ratés de l’infortuné… Fortuné assez maladroit côté lensois, un pénalty a été oublié par l’arbitre en faveur de Talal, victime d’une obstruction grossière dans la surface de réparation lensoise. Avec un Ziani à la baguette, toujours aussi clairvoyant, Orléans aurait pu et du égaliser, notamment à la 43 ème lorsque Talal bien lancé cadrait du gauche. Mais Leca, auteur d’un bon…réflexe, sauvait son équipe.

Ce match Orléans-Lens a eu les faveurs de Bein Sport qui a même obtenu de faire entrer sa caméra en direct dans le vestiaire orléanais à la pause. Quelques minutes précieuses du speach de Didier Ollé-Nicolle, convainquant devant ses joueurs, “restez positif…soyez plus technique, vous allez y arriver”. En seconde période Orléans, un peu juste physiquement, a pourtant eu du mal à remettre le pied sur le ballon, sautant son milieu de terrain à force de grands ballons balancés devant, à la manière d’une vielle équipe anglaise..

Galon retarde l’échéance

.A plusieurs reprises, Gauthier Gallon, le portier d’Orléans, notamment sur une tête à bout portant de Bayala, retardait l’échéance. Perrin, à peine entré avait la balle de match au bout du pied ou plutôt du tibia, sur un beau centre de Locoeuche, le latéral gauche, l’un des joueurs les plus en vue de l’USO, mais il frappait la transversale. Bellegarde à la 87 ème, résultat d’un bon coaching de l’entraîneur lensois, s’y reprenait à deux fois, mais la défense orléanaise était dans le vent et il doublait la mise pour les visiteurs, 2 à 0.

Orléans n’a pas à rougir de sa prestation initiale, mais le RC Lens s’est donné les moyens de viser la Ligue 1, notamment avec un certain Gomis, qui a ouvert son compteur. et ne s’en tiendra pas là. A Orléans il y a urgence à le remplacer.

Ch.B

Vendredi, au stade d’Orléans-La Source. Lens bat Orléans 2 à 0, bus de Gomis (19 ème), Bellegarde (88 ème). 5 000 spectateurs; Arbitrage de Jérémie Pignard.