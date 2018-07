Exclusif: le Tour 2019 aura bien lieu, mais sans coureurs cyclistes!

Christian Prudhomme, le patron du Tour de France réserve une surprise de taille pour son édition 2019. Cette surprise ne tient pas à la ville de départ qui aurait pu être Ushuaïa ou Kyoto. « Nous conserverons un circuit bien français avec des étapes de montagne dans les Pyrénées et les Alpes, de plaine en Beauce et dans les Landes », explique –t-il.

De même le Tour 2019 conservera les villes étapes avec les banderoles Carrefour, les flammes rouges du dernier kilomètre. La caravane du Tour est maintenue avec distribution de produits Cochonou, la marque phare, et jets de produits publicitaires sur les spectateurs. « Non, ce qui va légèrement changer le Tour 2019, ce sera l’absence de coureurs cyclistes professionnels. Nous avons fait des enquêtes d’opinion, il en ressort que ce qui ennui tout le monde, au bord de la route et auprès du public de la télé, ce sont ces longues files indiennes de cyclistes qui roulent tous ensemble sans jamais s’attaquer. ». Alors selon nos informations exclusives, le Tour bénéficiera toujours des superbes images de la France vu d’hélico avec les commentaires érudits de Franck Ferrand, la meilleure promotion touristique pour notre pays. De même les motards et les voitures des directeurs sportifs continueront de circuler en un joyeux bordel.

Une émission de télé-réalité envisagée

Quant aux coureurs ils seront remplacés par des figurants. Ceux-ci auront le droit officiellement de se doper et d’installer des moteurs plus ou moins discrets sur leur vélo. De la même façon les spectateurs au bord des routes des cols pourront continuer à agiter des banderoles et différents objets sous leur nez ,comme des muletas sous celui des taureaux, à courir à côté d’eux tels des dératés, et surtout à les frapper lorsqu’ils en ont envie, éventuellement avec des objets contondants, et à balancer des fumigènes sur le peloton, mais uniquement… bleu-blanc-rouge. Le peloton sera donc composé de figurants et il est envisagé de transformer le Tour en émission de télé-réalité, celui qui tiendra le plus longtemps à ce régime empochera 500 000€. « Vous voyez nous n’avons pas radicalement changé, l’esprit du tour est conservé », a confié Christian Prudhomme, excellent communiquant et patron du Tour à Magcentre.