‘Destination Orléans’, l’appli tout-en-un pour ne rien manquer de la ville !

C’est le dernier-né des outils numériques mis à disposition des touristes et des habitants pour découvrir la Cité johannique ! Gratuite et téléchargeable sur Android et iOS, l’application ‘Destination Orléans’ permet d’organiser facilement ses visites, loisirs, sorties, déplacements, hébergements… au gré de ses envies, n’importe où, n’importe quand, en solo ou en famille.

On y trouve tout, mais alors vraiment tout ! Circuits thématiques, sites et monuments remarquables, visites guidées, agenda culturel, sports, jeux et loisirs, hébergements, restaurations, mais aussi spots WiFi, toilettes publiques, aires de camping-car, transports, parkings… « On voulait tout avoir sur cette application !, lance satisfaite Martine Grivot, adjointe au maire chargée du tourisme. Et pour cela, un an et demi de réflexion et de travail mené par les équipes d’Orléans-Val de Loire Tourisme et de la Ville d’Orléans via son service Ville d’Art et d’Histoire. « Depuis deux ans, nous développons en accéléré l’attractivité touristique du territoire. Il nous faut faire revenir les touristes et montrer qu’Orléans n’est pas une ville grise, une ville dortoir où l’on s’embête ! ».

Orléans 3.0

Gratuite, téléchargeable sur Android et iOS et utilisable hors connexion, l’application ‘Destination Orléans’ compléte et enrichit l’offre de signalétique de découverte touristique et patrimoniale déjà existante, comme le site internet d’Orléans Val de Loire Tourisme entièrement redessiné il y a un an, et les comptes Instagram et Facebook. Dédiée tant aux visiteurs qu’aux habitants de la Métropole, ce nouvel outil digital et pratique (audio-guidage, carto, géolocalisation, choix par mode de déplacement…) permet de découvrir ou redécouvrir le territoire, mais au-delà aussi en région, tout en dénichant activités, loisirs et sorties ludiques et enrichissantes pour tous.

Des sons d’ambiance immersifs

Pour orchestrer le projet, virginie Boyer : « L’application s’ouvre sur 9 rubriques établies en fonction de ce qu’attendent prioritairement les usagers en fonction de leurs besoins, explique la Responsable du service Ville d’Art et d’Histoire. Tous les incontournables d’Orléans ont été intégrés et les thématiques les plus sollicitées à faire quand on a que quelques heures en version courte ou longue. Des sons d’ambiance ont également été ajoutés pour donner une dimension immersive notamment aux malvoyants ». Pour l’heure en Français et en Anglais, ‘Destination Orléans’ sera accessible en Chinois, Néerlandais, Italien, Espagnol et Allemand en septembre.

Tout pour le vélo

Côté vélo, les cyclotouristes ne sont pas oubliés : pour répondre au positionnement de la ville, une rubrique dédiée offre un choix de circuits et de services (loueurs/réparateurs, disponibilité de locations en temps réel…) via un reroutage sur les sites Internet GéoVélo, Velo+ et Loire à Vélo. « On n’était pas dans le circuit, confie Martine Grivot. Maintenant sur Orléans, nous avons un vrai accueil, avec un point électricité/eau, des coffres et casiers sur les quais pour déposer les bagages et des supports spécifiques pour attacher les vélos. Ce point Loire à Vélo a été développé par Bertand Deshayes qui s’est proposé, après s’être étonné le premier de ce manque ! ». Betrand Deshayes, propriétaire fine-mouche du restaurant Au Bord de la Loire et du Fût d’trop !

Passez en mode selfies !

Alimentée et développée au fil du temps, l’application s’enrichira à l’automne d’une nouvelle rubrique « Mon Parcours », qui permettra de créer son profil utilisateur à travers des propositions de sorties et d’activités personnalisées. Un Citypass est également en cours d’élaboration, ainsi que de nouveaux supports touristiques pour la prochaine saison : 2e application reliée à des bornes interactives dans la ville et la métropole, nouveaux pupîtres équipés de QR Code.

En attendant, le fun est au rendez-vous sur la rubrique « Spots Photo » de ‘Destination Orléans’, où des lieux et sites sympas sont suggérés pour prendre photos et selfies à poster sur Instagram. Téléchargez, cliquez, essayez !

Estelle Boutheloup