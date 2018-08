Balades vertes à Orléans : flânerie au Parc du Moins Roux et au Jardin des plantes

Tous deux se situent au sud de de la Loire. Le Parc du Moins Roux, à l’entrée discrète au 56, route d’Olivet, est une partie des anciennes pépinières Rigolet-Bruzeau dont les bâtiments de l’entrée sont du reste les vestiges. Le nom de ce parc de 2,1 hectares pourrait s’expliquer par la présence de nombreux conifères qui ne roussissent pas à l’automne.

Au Moins Roux, où courent les écureuils

Dans un cartel municipal placé à l’attention des promeneurs il est rappelé que l’horticulture fut la principale activité du quartier jusqu’aux années 1970 : « On estime qu’au début du XXe siècle, la surface des pépinières à Saint-Marceau dépassait les cent hectares. Aujourd’hui, une grande diversité d’arbres feuillus et conifères sont présents et les plus anciens servaient de pieds-mères pour la multiplication des jeunes plants. »

2Se promener dans ce grand parc doté de nombreux bancs et ouvert sur tout un quartier, est plaisant. Attention à ne pas déranger les photographes animaliers qui guettent les écureuils qui courent ici et là, ou de jolis geais des chênes qui traversent le jardin à titre d’aile.

A sérieux vol d’oiseaux, non loin du Pont Royal se trouve le grand Jardin des plantes de 3,5 hectares. Différentes entrées permettent d’accéder, par l’avenue de Saint-Mesmin et par la Place du Jardin des plantes ou figure notamment une chantante mosaïque de MifaMosa, illustrateur de noms de rues. A quelques mètres de la Loire et de ses oies, de La Pailotte, guinguette d’été de Nanoprod, association qui gère aussi la Fête des Duits, rafraîchissement artistique annoncé du 11 au 16 août, voici un bel espace implanté en 1834.

Un jardin d’agrément à la serre magnifique

Jardin d’agrément, d’expérimentation et de découverte, outil de développement durable avec notamment un rucher pédagogique, ce bel espace soigneusement entretenu par une équipe de jardiniers, a de quoi séduire. Place ici à de grandes pelouses, à de longues allées mais aussi à des bosquets qui sont de véritables jardins secrets. Bon nombre de promeneurs s’émerveillent ici pour un noueux Ginko Biloba de plus de cent-cinquante ans ou pour un Tulipier de Virginie qui n’est guère plus jeune.

Outre les aires de jeux pour les enfants avec manège, un jardin aquatique, des jardins climatiques, les rosiers, un terrain de jeu de boules ombragé particulièrement apprécié par temps de canicule, le Jardin des Plantes possède une très belle serre de 1836 récemment rénovée.

Ce magnifique écrin accueillera à l’automne, les 20 et 21 octobre, Livre O Cœur, premier salon du Livre d’Orléans créé par l’association Arts et Littératures au pluriel.

Dans le jardin des Plantes on ne manquera pas de croiser « Rêverie », jeune femme évoquée par le sculpteur Comte de Nogent en 1867. Voici, à n’en pas douter, une ravissante muse pour le promeneur solitaire.

Jean-Dominique Burtin.

Les parcs et jardins de la ville d’Orléans