Orange France : 1er opérateur doublement certifié pour son action environnementale et énergétique

2018 marque une deuxième étape clé de son management environnemental et énergétique. En effet, grâce à une politique ambitieuse et proactive, Orange France détient désormais deux certifications ISO 50001 et 14001, hissant ainsi l’opérateur Français premier de son secteur à obtenir une certification environnementale sur l’ensemble de son périmètre sites et activités.

Un million de mobiles collectés, 45 000 t. de déchets valorisés (câbles, poteaux, Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques), baisse de 70 GWh des consommations d’électricité dans les bureaux, réduction de 11 000 t. de la consommation de papier (factures, publicités, papier de bureau…) et enfin, près de 350 véhicules thermiques remplacés par des hybrides et des électriques… En s’efforçant efficacement depuis 10 ans de réduire son empreinte environnementale, Orange a su gagner ses lettres de noblesse et s’engager comme opérateur écoresponsable, jusqu’à décrocher, début 2018, la certification ISO 50001 : une première pour une entreprise de ce secteur !

Recyclage, écoconceptions, éco-gestes

Ainsi, une réflexion globale a été menée à la fois sur les réseaux, les boutiques, les produits et les services. Concrètement :

• nouvelles boutiques éco-conçues (éclairage LED moins énergivores, mobiliers et matériaux de construction le moins impactant possible) mais aussi réduction du poids (42%) et du volume (22%) des Livebox, décodeurs et emballages, avec une optimisation du cycle de vie du et prochainement une Livebox la plus économique conçue du marché.

• dématérialisation des factures pour limiter le recours au papier grâce à l’application Orange et moi, soit près de 2000 t. de papiers économisés chaque année ; et assistance de la Livebox en ligne pour éviter les déplacements en boutique (moins de carburant consommé, moins de CO 2 émis).

• consultation de la note environnementale en boutique et en ligne pour choisir le mobile le plus respectueux de l’environnement grâce à la prise en compte de critères environnementaux (préservation des ressources, limitation des émissions de CO 2 lors de la fabrication du mobile…).

• recyclage des portables en fin de vie grâce à des collecteurs installés en boutique et une filière solidaire de collecte en partenariat avec Emmaüs. Sur notre territoire, des opérations de collectes ont été organisées lors des matchs du Tango Bourges Basket. Des partenariats sont également en cours avec les établissements agricoles relavant de la DRAAF.

• réduction de la facture d’électricité grâce à des éco-gestes comme éteindre complétement ses équipements (box, TV…) ou encore supprimer les anciens mails qui, stockés sur des serveurs, consomment de l’Energie : 50 vieux emails inutiles supprimés par chaque Français, c’est comme si New York ne consommait plus d’électricité pendant près de 4h !

Le numérique, levier de la transition écologique

En plus de la certification ISO 14 001, Orange France est l’une des rares entreprises à avoir été distinguée en 2017 et 2018 par la certification ISO 50001 pour sa gestion efficace et continue de l’énergie. Il faut dire que la consommation électrique du groupe n’est pas neutre : 2,1 TWh, soit l’équivalent de celle des transports ferroviaires d’Ile-de-France en 2015 ! Après plusieurs années de hausse, Orange fait baisser sa consommation électrique en 2016 et 2017 sur plus de 30 000 de ses sites techniques et 15 000 véhicules de sa flotte (soit 0,5 % de la consommation électrique nationale totale !

Dans l’optique de réduction de sa consommation d’énergie fossile, Orange a signé un partenariat avec le moulin de Villehervier près de Romorantin pour racheter la fourniture d’électricité hydraulique du barrage. Cette électricité « verte « permet de couvrir notamment la consommation du parc de véhicules électriques de notre territoire.

Parmi les actions responsables entreprises : mesure et analyse, entre 2006 et 2017, de la consommation d’électricité par usage (ligne fixe, ligne mobile, abonnement Triple Play : TV, téléphone et Internet…) qui a conduit à une réduction progressive de 50% de la consommation ; amélioration de l’efficacité des Data Center ; mais aussi l’optimisation des tournées des techniciens et l’équipement de véhicules électriques (baisse de 26% de la consommation de carburant entre 2006 et 2016). Parallèlement, des solutions innovantes moins énergivores ont été mises en place comme un système de ventilation unique (breveté par Orange) en remplacement des classiques climatisations dans une centaine de salles techniques, ou encore l’alimentation des serveurs en 400 Volt continu qui a permis de diviser par 10 la section des câbles et de gagner en consommation. En Normandie, il y a notamment le DTC de Val-de-Rueil qui fonctionne en free cooling, qui permet d’utiliser l’air extérieur pour refroidir les installations du DTC.

Autant d’actions significatives qui ont permis au Groupe Orange d’afficher clairement ses engagements en faveur de la protection de l’environnement et d’être un maillon important dans l’accompagnement, à la fois de ses collaborateurs et de ses clients, dans l’achat écoresponsable et la transition énergétique.

Estelle Boutheloup.