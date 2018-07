La ville de Vierzon vend une ancienne école aux enchères sur internet

Le Berry est depuis des années sur le déclin en matière démographique. Une preuve de plus en est donnée à Vierzon, sous-préfecture du Cher, ancienne cité industrielle, où la ville se voit contrainte de vendre une de ses anciennes écoles. Avis aux amateurs.

Une ancienne école de presque 1 200m2 est à vendre par la ville de Vierzon sur Agorastore. La collectivité indique que cet ensemble immobilier est entretenu régulièrement et qu’il dispose d’une chaufferie aux normes.

Cette bâtisse était une école depuis 1898 et est devenu en 1982 un conservatoire de musique. Elle peut aujourd’hui accueillir des logements, des services, de l’hébergement ou bien toute autre activité autorisée par le règlement d’urbanisme de la collectivité.

Le bien peut-être visité dès maintenant et les acheteurs potentiels pourront ensuite enchérir du 22 au 25 octobre prochain pour acquérir cette ancienne école mise à prix à 87 680 euros.

Agorastore a été créé en partenariat avec la ville de Lyon en 2005 à l’occasion de la première vente de biens d’une ville en France sur internet. Depuis, cette plateforme de vente aux enchères accompagne les collectivités dans la mise en vente de leur matériel réformé et dans la gestion de leur patrimoine immobilier. L’entreprise compte 1 500 collectivités vendeuses, plus de 500 000 visites par mois et une base de plus de 100 000 enchérisseurs. Elle comptabilise pour 2017 un volume de vente supérieur à 70 millions d’euros.

