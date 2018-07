Sécheresse: les mesures de restrictions en Loir-et-Cher

La préfecture du Loir-et-Cher communique les mesures de restrictions des prélèvements d’eau dans les cours d’eau.



Les fortes chaleurs des dernières semaines, malgré des précipitations importantes en juin, génèrent une situation de sécheresse qui s’étend sur plusieurs cours d’eau du Loir-et-Cher. Au regard des mesures de restriction définies par l’arrêté-cadre du Préfet de Loir-et-Cher du 31 juillet 2013, il a été constaté le franchissement des seuils :

• d’alerte pour le bassin versant de la Braye

• d’alerte renforcée pour les bassins versants du Beuvron et de la Masse

• de crise pour le bassin versant des affluents de la Loire

Après de premières restrictions en vigueur depuis le 19 juillet sur le bassin versant des affluents de

la Loire, de nouvelles mesures de restriction des prélèvements en rivière s’appliquent à compter

de ce jour sur les communes concernées par les bassins versants suscités. Ces mesures sont fixées

par l’arrêté préfectoral qui peut être consulté en mairies, où il est affiché, et sur le site internet des

services de l’État (www.loir-et-cher.gouv.fr).

Sur le bassin versant de la Braye :

• les irrigants doivent ainsi réduire de 20 % le volume hebdomadaire autorisé ;

• le remplissage de plans d’eau et les manœuvres d’ouvrages susceptibles d’influencer le

débit sont interdits ;

• l’arrosage des pelouses et jardins sont interdits de 8 h à 20 h.

Sur les bassins versants du Beuvron et de la Masse :

• les irrigants doivent désormais réduire de 50 % le volume hebdomadaire autorisé,

• le remplissage de plans d’eau et les manœuvres d’ouvrages susceptibles d’influencer le

débit restent interdits ;

• l’arrosage des pelouses et jardins est interdit ;

• l’arrosage des potagers est interdit de 8h à 20h.

Sur les bassins versants des affluents de la Loire :

• les irrigants ont interdiction totale d’irriguer,

• interdiction de toute manœuvre susceptible d’influencer le débit ou le niveau d’eau,

• l’arrosage des pelouses et jardins est interdit,

• l’arrosage des potagers est interdit de 8 h à 20h.