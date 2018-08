La guerre des pandas aura bien lieu

A peine les cérémonies anniversaires des un an du panda de Beauval, Yuan Meng, ont-elles été dévoilées à la presse ces derniers jours que la « journée du panda roux » était annoncée à la Haute-Touche. Entre les deux zoos de la région Centre-Val de Loire, celui de Beauval et celui de la Haute-Touche, à grands coups de “com-panda”, la concurrence fait rage.

Premier site en nombre de visiteurs de la région (1,3 million par an), Beauval a encore une fois dégainé le premier ; Yuang Meng soufflera sa première bougie samedi 4 août avec un programme proposé à la presse en mal de sujet (de marronniers), au milieu du désert de l’information d’un début août, qui fait rêver (lire par ailleurs). La canicule ayant été traitée sous tous les angles possibles et imaginables, un petit coup de panda et d’actualité heureuse ne fera pas de mal.

A priori, selon nos informations, Brigitte Macron ne devrait pas remonter de Brégançon pour aider son filleul à souffler les bougies. Même si une piscine est prévue pour rafraîchir l’animal.

C’est alors que la réserve de la Haute-Touche dans la Brenne (« le plus vaste zoo de France, réserve du Muséum d’histoire naturelle»), sort ses “journées du panda roux”, les 11 et 12 août. Et ce, en association avec (sic) CPPR (Connaître et Protéger le Panda Roux). Et tac! Beauval n’a qu’un panda ordinaire en noir et blanc, à présenter, alors que la Haute-Touche est passé à la couleur. Un panda roux, voilà une boule de poils classée ursidé, qui devrait en boucher un coin à tous les amateurs de panda ; Beauval va en faire une jaunisse…

La guerre des pandas est déclarée et l’on peut craindre à juste titre, qu’elle se termine en… coups de bambous.

Ch.B

Les animations proposées dans les deux parcs zoologiques

A Beauval

Programme du samedi 4 août (sous réserve du comportement de Yuan Meng):

– 7h : début de l’accueil journalistes à l’entrée du ZooParc.

– entre 7h30 et 8h : 1ère tétée du matin de Yuan Meng et jeu avec sa maman, exceptionnellement en enclos intérieur , et exclusivement visible des journalistes.

– 8h : ouverture du ZooParc aux visiteurs (sauf la zone panda fermée au visiteurs)

– 8h-8h30 : installation des journalistes devant enclos extérieur des pandas avec zone réservée pour un meilleur confort de tournage.

– 9h : Sortie de Yuan Meng dans l’enclos extérieur, où il découvrira son gâteau d’anniversaire “spécial bébé panda”, confectionné par sa soigneuse Astrid, seconde du service Panda. Ouverture de la zone pandas au visiteurs.

– 9h15 à 10h30 : interviews de Delphine et Rodolphe Delord à la direction du ZooParc, Delphine et Astrid, les soigneuses responsable et adjointe du service Panda, et de Baptiste, chef vétérinaire du ZooParc.

– entre 9h30 et 10h30 : selon l’intensité de la chaleur, Yuan Meng quitte l’enclos extérieur pour son enclos intérieur (toujours visible du public, mais climatisé car les pandas n’aiment pas la chaleur) où il passera la journée jusqu’à 19h.

– 10h30 à 11h30 : séance de dédicace par la Famille Delord.

– 12h : animation pédagogique devant l’enclos des pandas.

Au cours de la matinée : Facebook live, jeux concours, gâteau d’anniversaire (pas au bambou celui-là !) offert aux visiteurs présents devant l’enclos des pandas (à partir de 9h15), mascottes pandas présentes sur le parc.

Ce jour-là, les visiteurs natifs d’un 4 août entreront gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité !

A la Réserve de la Haute-Touche

Afin de célébrer la présence de ses petits pandas, la Réserve Zoologique de la Haute-Touche, le plus vous invite aux Journées du Panda Roux les 11 et 12 août 2018 !

Lors de ces journées spéciales la Haute-Touche vous fera découvrir l‘univers de ce petit mammifère asiatique classé en danger d’Extinction et vous sensibilisera à son quotidien par le biais de diverses activités ludiques. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, participer par vos dons au soutien du Red Panda Network. Cette association internationale, que nous soutenons, forme des gardes forestiers et poursuit des recherches de terrain afin de protéger le petit panda dans son habitat.

-Assistez aux animations sur les pandas : nourrissage, entrainement médical, présentation des animaux et de la zone asiatique avec ses autres espèces étonnantes.

– Participez à diverses activités au stand du panda : maquillage, coloriages, concours de dessins et tombola! Le gagnant aura la chance de participer au nourrissage de nos petits

pensionnaires ! Laissez-vous également photographier afin d’apparaître sur le grand trombinoscope “sauvons les pandas roux”.