En matière de plumes audacieuse à l’époque du Roi Soleil, il fallait savoir jusqu’où aller trop loin. Le genre, « Bal tragique à Versailles… « aurait déjà attiré les foudres . Homme d’esprit caustique et brillant, Roger de Bussy avait franchi les bornes. Alors Louis XIV l’a si l’on peut dire « exilé » en son château de Bourgogne à Bussy-Rabutin qui fête ses 400 ans.

Même en position d’approche de cette belle bâtisse en U balisée de quatre tours rondes, bordée de murs maçonnés, le visiteur serait lui derechef volontaire pour subir une telle punition de royal exil . Comme exemple des écarts de Roger de Bussy, qui fit un séjour à la Bastille, combattit en Catalogne et tomba follement amoureux de la marquise de Montglas (Cécile Hurault de Cheverny), il écrivit en 1654, à l’image de la Carte du tendre, une « Carte du pays de Bracquerie » qui dévoilait les galanteries de ces dames de la cour. Il écrivit ainsi cruellement de l’une d’elle : « La plus belle femme de son temps, moins fameuse pour sa beauté que pour l’usage qu’elle en fit ». Le marquis n’y allait pas avec le dos de la plume pas plus dans ses écrits que dans ses pratiques. Jusqu’à la Marquise de Sévigné sa cousine qui n’est pas épargnée. Ainsi en 1659, il fut l’un des participants de la « débauche de Roissy », comme quoi l’on s’envoyait déjà en l’air dans cette région, bien avant que es avions n’y décollent. Avec d’autres mauvais sujets de son espèce, il chanta le vendredi saint des alléluias obscènes. Il écrivit encore son « Histoire amoureuse des gaules » inspiré du Satiricon de Pétrone repris bien plus tard au cinéma par Pasolini.

Truffé de galeries

Il convient donc d’être instruit des frasques de son bâtisseur avant que de bien visiter le château de Bussy-Rabutin, entre Semur-en-Auxois et Montbard (Côte d’Or).

Avec leur château certains noblions avaient comme objet d’épater la galerie. Bussy-Rabutin lui nous épate par ses galeries. Et pas qu’une comme à Beauregard en Loir-et-Cher et sa fameuse galerie aux illustres inconnus, Bussy fait se succéder la salle des hommes de guerre (Rohan,Cromwel, Henri de La Ferté…), la galerie des rois , la salle des Devises où figure Chambord, Meudon et le château de Saint-Cloud et quelques phrases célèbres comme , « le roseau plie mais ne rompt pas », ou la devise de l’escargot « je me renferme en moi-même… ». Enfin l’on dit que la Tour dorée est le plus beau salon de France. Roger de Rabutin dans cette salle de bleu tendue, s’y fait représenter auprès des neuf plus belles femmes de la cour, s’inspirant à coup sûr du Cabinet des dames de Versailles. On y voit Mme d’Olonne et Mme de Chatillon mais bien qu’elles l’aient fait souffrir, y figurent aussi Mme de la Baume et Mme de Montglas qui le quitta alors que Bussy était embastillé.

Trois cents portraits

Au total le château abrite trois cents portraits, accompagnés de légendes plus ou moins impertinentes, de saillies sur les personnages, surtout les femmes, du Grand siècle de Louis XIV qui en font un témoignage incomparable sur la royauté. Sarcus un Picard qui rénova au XIX ème des pièces du château comme la chambre de Bussy dite Sévigné et les jardins, puis l’Etat français qui acquis le domaine pour deux millions de francs de l’époque mobilier compris, ont permis au château de Bussy-Rabutin d’arriver jusqu’à nous dans ce si bel état. C’est en 1929 que le château fit cette dépense, mais on peut difficilement sauf à être de mauvaise foi, y voir les prémices de la crise qui commençait.

Bussy-Rabutin comme l’écrit Judith Kagan, conservateur général du patrimoine, « dans ses écrits comme dans sa demeure, témoigne de la vogue de cet art mondain du portrait tant littéraire que pictural qui se déploie sous le règne de Louis XIV… Le bel esprit y règne en maître, mêlant railleries caustiques, références savantes à l’histoire et à la mythologie, évocations galantes au service d’un homme qui vécut loin de l’astre royal sans jamais cesser de l’évoquer ». Tout est dit. Ne reste plus à l’esprit curieux du XXI ème siècle qu’à s’en aller constater par lui-même.

Le château de Bussy-Rabutin, près de Montbard, est géré par MONUM. Plein tarif 8€. Gratuité moins de 26 ans. Du 2 janvier au 14 mai : Ouvert tous les jours 9.15-12.00 / 14.00-17.00

Du 15 mai au 14 septembre : Ouvert tous les jours 9.15-13.00 / 14.00-18.00

Du 15 septembre au 31 décembre : Ouvert tous les jours 9.15-12.00 / 14.00-17.00

Château de Bussy-Rabutin

21150 Bussy-le-Grand. Tél. : 33 / (0)3 80 96 00 03Fax : 33 / (0)3 80 96 09 46 Les animations au château de Bussy-Rabutin. Samedi 4 août : Grande fête chez Monsieur de Bussy Soirée organisée en partenariat avec L’Association culturelle de l’Auxois et le Conseil Départemental de Côte d’Or.

• 19h, In Taverna, ou le triomphe de Bacchus. Concert d’ouverture du Festival Musicales en Auxois, par l’Ensemble Il Festino .

• 20h, Pique-nique romantique. A deux ou entre amis dînez aux chandelles dans les jardins du château. Apportez votre pique-nique. Sur réservation.

• 22h, Cyrano de Bergerac. Cinéma en plein air, film de Jean-Paul RAPPENEAU. SEPTEMBRE Vendredi 14 septembre à 20h30 : Folias y Canarios. La personnalité extraordinaire de Jordi Savall, qui a tant œuvré pour faire connaître la musique du siècle de Louis XIV, fera de ce concert la journée musicale incontournable de l’année d’un point de vue régional voire national. Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine. Visite du château du comte de Bussy-Rabutin et de ses jardins à la française. De 9h15 à 18h. Gratuit Samedi 29 et dimanche 30 septembre : Salon des métiers d’art et d’artisanat. Roger de Bussy-Rabutin avait fait venir toutes sortes d’artisans pour décorer sa maison. Le Lion’s Club de Montbard-Venarey rend hommage à cet homme en organisant un salon des métiers d’art et de l’artisanat d’art. OCTOBRE Samedi 20 et dimanche 21 octobre à 14h30 : Monument jeu d’enfant. Après la découverte du mobilier du château, coffres, commodes, tables, lits et autres meubles, leurs utilités et les différents métiers d’arts qui leur sont associés, les enfants réaliseront une miniature d’un meubles en carton. Sur réservation Mercredi 31 octobre : Nuit mystérieuse. Soirée mystérieuse dans un lieu chargé d’histoire. Déambulation et découverte dans les bois, les chambres de verdure du parc du château. Laissez-vous conter des histoires magiques et mystérieuses dans la pénombre de l’automne.

