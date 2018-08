Un voyage à Metz…noir pour l’US Orléans (1-5) qui conforte… sa lanterne rouge

Deuxième tranche de pain noir pour l’US Orléans. Après Lens, le voyage de vendredi soir chez une autre grosse cylindrée ne s’annonçait pas comme une ballade en Lorraine. D’ailleurs, en première mi-temps en passant par cette étape Lorraine les Orléanais donnaient l’impression d’avoir chaussé des gros sabots.

Contre un FC Metz descendu de Ligne 1 et qui compte bien y remonter avec presque la même équipe, la formation de Didier Ollé-Nicolle s’en sortait plutôt bien au début grâce à son portier Gallon qui sortait notamment un ballon dans les pieds de Niané. Un peu plus tard Boulaya logeait avec de la réussite la balle dans la lucarne du même Gallon (19 ème). C’est alors que le festival Habib Diallo commençait. Le messin scorait dès la 33 ème minute et il recommença trois fois (47 ème, 57 ème et 90 ème,) ce qui le propulse en 90 minutes largement en tête des buteurs de Ligue 2.

Après un tel carton, Orléans conforte largement sa lanterne rouge. A la pause et en fin de match, les murs du vestiaire orléanais ont tremblé, Didier Ollé-Nicolle n’a pas apprécié le non–match de ses hommes en première période. Auxerre lors de la prochaine journée (10 août) sera t-elle la première tranche de pain blanc de l’USO dans ce championnat 2018-19 bien mal parti? Battus à la maison par le GFC Ajaccio (2-3), les Bourguignons ont le profil victimaire idéal pour le début d’une belle série des jaunes et noirs dans ce presque derby.

Ch.B

FC Metz bat US Orléans 5 à 1. Buts pour Metz, Balaya (19 ème), Diallo ( 33 ème, 47 ème, 57 ème et 90 ème). Pour Orléans, Tell (50 ème).

11 529 spectateurs, arbitre M. Petit.