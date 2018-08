Un officier de marine natif de Blois prend le commandement du Patrouilleur Flamant

Le 1er août dernier, le lieutenant de vaisseau Guillaume Egret, natif de Blois, a pris le commandement du Patrouilleur de service public (PSP) Flamant, à Cherbourg. Il succède au lieutenant de vaisseau Thibault Vallery-Rabot.

Le lieutenant de vaisseau blésois Guillaume Egret, s’engage dans la Marine nationale dès l’obtention de son baccalauréat, comme équipage de la flotte. il sert d’abord dans les forces sous-marines, où il a été affecté de 2002 à 2008 sur sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE), en qualité de détecteur anti sous-marins. Il intègre sur concours interne d’officier sous contrat l’École navale, pour une formation d’une année (2008-2009).

À la sortie il est ensuite affecté durant 18 mois à bord du transport de chalands de débarquement (TCD) Foudre, sur lequel il prend part à deux missions Corymbe dans le golfe de Guinée ainsi qu’à l’opération Baliste au Liban. Après cette première expérience sur bâtiment de surface, il suit le cours de l’école de spécialité « lutte sous la mer » et réintégre les forces sous-marines. Il sert à bord du sous-marin Améthyste en qualité de chef du service « navigation » puis « transmissions ».

Breveté de l’école des systèmes de combat et armes navales (ESCAN) en 2014, spécialité SC-LSM , il est affecté sur le sous-marin Casabianca de 2014 à 2018. Au cours de ces 4 ans, il a effectué plusieurs déploiements en Méditerranée, en Atlantique et en mer de Norvège.

Totalisant près de 20.000 heures de plongée, il est titulaire de la médaille de l’Outre-Mer (agrafes Sahel et République de Côte d’Ivoire), de la médaille d’or de la défense nationale ainsi que de la médaille de la protection du territoire (agrafe Jupiter).