La Médiathèque d’Orléans fermée pour cause de canicule

Écrasée sous un soleil de plomb, ce mardi après midi, les lecteurs trouvaient porte clause à la médiathèque de la Place Gambetta pour cause de “fortes chaleurs”. Renseignements pris, l’absence de système de climatisation de ce bâtiment en verre rend le lieu infréquentable par ces températures caniculaires. Les lecteurs étaient donc invités à se rendre à la médiathèque uniquement le matin pour éviter une déshydratation fatale, la lecture n’irriguant plus le cerveau à ces fortes températures.

Restait alors la piscine pour se rafraichir, ah mais zut ! les deux piscines d’Orléans sont elles aussi fermées pour travaux (celle du Palais des sports jusqu’au 12 aout et celle de La Source pour un certain temps)… on attendra donc en sirotant au bistro l’ouverture du futur centre aqualudique pour la canicule prévue en 2020…