Akko : découverte de la Galilée

Jusqu’à ce 15 juillet 2018, la Galilée m’était un territoire inconnu. Certes, je savais que cette contrée constituait le nord d’Israël, qu’elle était une région fort anciennement peuplée, qu’elle avait abrité le berceau de notre civilisation, que Jésus, les Egyptiens, les Romains, nos ancêtres les Croisés et même Napoléon Bonaparte l’avaient parcourue et investie chacun à sa manière. Mais rien de plus. La Galilée prospérait dans mes rêves et alimentait généreusement mon goût immodéré pour le Moyen-Age : Philippe Auguste, Richard Cœur de Lion et Frédéric Barbe rousse, des galères audacieuses, des oriflammes, des bruits de batailles et de cotte de mailles… Quand le besoin s’en faisait sentir je pouvais évoquer une grande frise de chevaliers conquérants, des braves hauts en couleurs.

La Galilée est entrée dans mon horizon de collégienne avec l’histoire des croisades et ne l’a plus quitté. Elle y a apporté un romantique roulis de Méditerranée, des nuits langoureuses avec Aliénor d’Aquitaine, Saladin et de beaux seigneurs qui, la nuit venue, se remettaient des combats en écoutant des troubadours et en s’enflammant pour un Moyen-Orient merveilleux. Aussi quand un voyage en Galilée me fut proposé je sautais sur l’occasion : Ma terre promise venait à moi. Pas une seconde je n’ai craint être déçue et je ne l’ai pas été.

De Saint-Jean d’Acre à Akko

De France je suis partie pour Saint-Jean d’Acre. A ma descente d’avion j’ai trouvé Akko, du nom que cette ville porte depuis 525 avant l’ère chrétienne. Saint-Jean d’Acre ne fut qu’une longue et lointaine parenthèse à l’usage des francophones. Sans rejeter Saint-Jean d’Acre, pour les Galiléens, Akko demeure Akko qui sonne mieux en hébreu, en arabe, en druze, Akko l’éternelle qui campe fièrement au bord de la mer.

Sur son promontoire, à l’extrémité nord de la baie de Haïfa, Akko, vieille ville fortifiée, dotée d’un port en eau profonde, mérite son inscription au patrimoine de l’Unesco. A partir de 1191 et pendant une centaine d’années les croisés en firent la capitale politique et administrative de leur royaume placé sous la menace permanente des musulmans. Son port assurait la liaison entre leur royaume en terre sainte et l’Europe chrétienne ainsi que le transbordement vers l’Occident des marchandises provenant de l’Orient.

Les constructions de cette période, notamment les puissants remparts furent ensevelis sous des tonnes de terre au XVIII è siècle par les Ottomans qui avaient repris leur domination sur la région. Pour affirmer sa puissance, Ahmed al-Jazzar, alors gouverneur d’Akko décida d’enterrer les édifices croises et de bâtir par-dessus une nouvelle citadelle et un palais. Dès lors, la ville vécut avec un sous-sol secret, pour ainsi dire oublié et un rez-de-chaussée sur lequel furent construites de magnifiques murailles, plusieurs caravansérails, un très beau hammam et la mosquée El Jazar.

A partir de 1960 et de façon plus ample à partir de 1990 des fouilles ont été entreprises mettant à jour de fascinants vestiges de l’histoire médiévale que seuls, jusque-là, avaient évoqués les pèlerins.

Ces dernières années la terre remplissant l’édifice des Hospitaliers, ordre militaire chargé de la défense du royaume, a été déblayée révélant un cour centrale de 1200 m2. Des voûtes gothiques jaillissant d’épais pilastres encastrés dans les murs, soutiennent l’étage supérieur. Sur le côté est, un escalier, large de 4,5 mètres, donne accès au deuxième étage. Un important système d’évacuation qui entraînait les eaux de pluies tombées dans la cour jusqu’à l’égout principal a été mis à jour. Dans l’angle sud-ouest de la cour, un puits en pierre assurait l’approvisionnement en eau. Au nord de cette cour, s’alignent parallèlement plusieurs longues salles voûtées hautes de dix mètres sous plafond, appelées Salles des chevaliers. D’un côté, des portes ouvrent sur la cour ; de l’autre, des fenêtres et une porte donnent sur l’une des rues principales de la ville des croisés. C’était les quartiers d’habitation des membres de l’ordre des Hospitaliers.

A l’est de la cour, la grande salle des colonnes longue de 45 mètres et de 30 de large qui servait d’hôpital, a été dégagée. Au-dessus de cette salle, se dressaient probablement les quatre étages du palais des croisés.La plupart des bâtiments du côté ouest de la cour n’ont pas encore été mis à jour. Dans la partie nord, à chacun des deux étages, des toilettes comprenant 30 sièges étaient reliées par un système de canalisations à l’égout principal de la ville.

Certaines rues de l’époque des croisés ont été également partiellement déblayées. Dans le quartier génois, au centre de l’actuelle Vieille Ville 40 mètres d’une rue couverte, d’orientation de 5 mètres de large est à nouveau praticable. Elle était bordée par des bâtiments dotés de cours ainsi que de pièces donnant sur la rue, elles servaient de boutiques. Ces découvertes et leur mise en valeur bien qu’imparfaites ont tissé un lien entre les populations actuelles disparates qui appartiennent à un état qui n’a pas 100 ans d’âge et l’histoire de cette terre, de cette ville qui leur est commune. L’envie de montrer ce passé autour duquel ils se retrouvent, dont ils sont fiers leur est venue et avec l’envie de créer une filière touristique adaptée.

Meet in Galilée : William Christie

Dans cet esprit, avec la volonté de faire connaître cette ville au passé, au charme et à l’atmosphère si particuliers dans laquelle cohabitent pacifiquement plusieurs communautés religieuses, vient de se dérouler dans la cour centrale de la forteresse la deuxième édition du festival d’art lyrique, les Journées de Galilée (Meet in Galilee) organisées dans le cadre de la saison France-Israël.

Sous la direction de William Christie à la renommée internationale, les Arts florissants (voir encadré) ont donné deux concerts. Le premier fut consacré à « La Création », œuvre symphonique de Joseph Haydn. Très en prise avec l’orchestre, William Christie a privilégié les nuances et les détails qui foisonnent dans ce récit de la création du monde, de ses éléments et de ses animaux. La partie chorale l’a emporté, vivante, colorée. Les trois solistes se sont révélés remarquables. Emmanuelle de Negri assumait l’énorme partie de la soprano avec une plénitude vocale parfaite et un timbre chaud d’une très belle humanité .Le ténor britannique Hugo Hymas a fait preuve d’une belle virtuosité dans un style parfait. Le baryton-basse américain Alex Rosen, se montrait excellent dans les récitatifs de la création des animaux, pour lesquels il savait inventer mille détails humoristiques. L’équilibre idéal entre les solistes et l’orchestre devait beaucoup à la très belle acoustique naturelle du lieu.

La seconde soirée était consacré à la pastorale mythologique « Actis et Galatée » de George Fréderic Handel donnée par les Arts Florissants en formation restreinte, dirigés du clavier par leur fondateur William Christie et à leur meilleur dans une de leurs spécialités. Comme la veille le baryton-basse américain Alex Rosen excellait dans les airs du cyclope. Emmanuelle Negri traduisait à merveille la gamme d’émotions que traverse la nymphe Galatée. Les choristes des Arts Florissants, qui en assuraient avec eux les ensembles n’étaient pas en reste tout comme les musiciens et les flutistes qui accompagnaient les airs.

Déjeuner chez les Druzes

Une visite, certes incomplète en raison du temps imparti une visite de la Galilée nous conduisit dans un village Druze communauté religieuse d’origine arabe qui au XIème siècle fit scission avec le mouvement fatimide ismaélien. Répartis dans plusieurs pays, les druzes ont pour habitude de faire allégeance avec l’Etat où ils vivent et d’entretenir avec lui de bonnes relations. Comme les jeunes israéliens, les druzes accomplissent le service militaire. Un déjeuner dans une famille druze avait été organisé. La maîtresse de maison recevait avec simplicité, heureuse de faire partager sa cuisine traditionnelle. Nous étions une quinzaine autour de la table, d’horizons et d’âges différents. Nous parlions cinq langues différentes, hébreu, arabe, druze, français, anglais. La moitié en parlait deux, certains une seule.

Au centre de la table les plats, nombreux, variés, simples, réalisés uniquement avec des produits locaux occupaient tout l’espace commun. Très vite s’installèrent des échanges, une façon de demander à l’un, de servir l’autre à sa demande, de partager , d’écouter d’apprécier, de se sentir bien ensemble, installa une fraternité, nous transporta hors du temps. Une humanité venue du fond des âges s’imposa et nous laissa songeurs .a Galilée nous avait offert un moment singulier, un de ceux qui ne s’oublie pas.

Françoise Cariès