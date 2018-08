Blois basket : l’ADA saisit le tribunal administratif

Jusqu’où ira l’ADA Blois Basket, pour contester la décision de la Ligue nationale et de la Fédération de ne finalement pas la voir évoluer en Pro A alors qu’elle a décroché son billet en étant championne de Pro B ? Jusqu’au bout, et, comme le dit le club par communiqué – mais c’est surtout la voix de son président auvergnat Paul Seignolle qu’on entend derrière – “l’ADA Blois ne lâchera rien !”.

Après une tentative de conciliation infructueuse auprès du Comité national olympique et sportif français, après la confirmation de la décision par la chambre d’appel de la Fédération française de basket, après la tentative d’amadouer la ministre des Sports Laura Flessel, l’ADA va épuiser tous les recours possibles, y compris devant les tribunaux donc. C’est désormais le tribunal administratif qui est saisi : “Plus que jamais déterminé à faire valoir ses droits, l’ADA BLOIS a décidé ce jour de saisir en référé et au fond le Tribunal administratif de Paris pour demander la suspension puis l’annulation de la décision lui refusant l’accession en PRO A Jeep Élite”, indique le club, avant d’ajouter “qu’une date d’audience devrait prochainement être fixée”. À la veille de la semaine du 15 août, il est possible que celle-ci tarde quand même un peu à être connue…

Rappelons que, contre vents et marées, le fameux centre de formation – objet du litige – sera inauguré le 30 août prochain à Blois (18h), et il y a fort à parier que nombreux seront les invités de marque et élus à s’y précipiter. Probablement beaucoup plus qu’au premier match du Blois Foot 41 en National 2, samedi 11 août prochain au stade des Allées à 18h contre Le Puy…

F.S.