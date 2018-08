1918, la naissance d’un monde nouveau

Jusqu’au 1 er septembre, et du mercredi au samedi, le nouveau et magnifique spectacle de Bruno Seillier, un son et lumières de dernière génération, présenté dans la cour d’honneur des Invalides, vous fera découvrir les différents visages de la grande guerre, en suivant Martin, un enfant de province exilé à Paris.

Durant quarante cinq minutes, le spectacle présente 35 séquences inédites qui rythment la narration. Vous pourrez le prolonger par une visite nocturne aux mille chandelles, dans l’église du Dôme, à la rencontre de Vauban, Lyautey , Foch et bien d’autres encore, autour du tombeau de l’empereur.

M.L.

Informations et résenvations : www.lanuitauxinvalides.fr