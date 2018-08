À l’ombre des arbres de l’Arboretum de Chèvreloup (Yvelines)

L’été est chaud et même très chaud ! Pour tous ceux qui recherchent un peu de fraicheur quoi de mieux qu’une petite virée du côté de la commune de Rocquencourt dans les Yvelines.

Situé sur la dite commune, et aussi un peu sur celle de Versailles, l’arboretum de Versailles- Chèvreloup, mitoyen du parc du Château de Versailles dans sa partie sud, rassemble sur quelques 205 ha plus de 2500 espèces et variétés d’arbres.

La collection d’arbres la plus riche en Europe continentale ! Pins, érables, épicéas etc… se côtoient dans cet ensemble immense où vous pourrez vous promener et même pique-niquer en toute tranquillité, au bord de l’ étang d’un ha qui vous offrira toute sa fraicheur.

Une promenade bien agréable au milieu d’orchidées, de fuchsias, de pélargoniums aux couleurs éclatantes.

