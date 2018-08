Orléans-Auxerre ce vendredi à La Source: à qui la patate chaude?

A la recherche de son collectif et d’un premier point, L’US Orléans tenterera ce vendredi soir de refiler la “patate chaude” à son presque voisin, l’AJ Auxerre. Vierges de point à l’issue des deux premières journées, les deux équipes qui se retrouveront à 20 h au stade de La Source, sont en effet lanterne rouge de Ligue 2.

Orléans encore un peu plus dans le rouge, après le carton reçu à Metz (1-5). Mais on le sait Orléans en entamé sa saison en affrontant deux grosses cylindrées et contre Auxerre débutera une deuxième phase bien plus à la portée des jaunes et noirs. En plus d’une équipe remaniée plutôt dans la configuration de celle qui a débuté contre Lens, l’USO pourra t-elle compter sur un public, le “douzième homme” à la hauteur? Il manquera en effet la ferveur des Drouguis, le club de supporter dont 25 membres ont été sanctionnés pour des exactions commises par certains à Tours, et ont décidé de boycotter la tribune Vagner durant un an.