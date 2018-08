Le Tour Vibration va faire escale à Blois et Orléans les 20 et 22 septembre

En 2017, 10.000 spectateurs qui avaient mis le feu sur le Tour Vibration de Blois. Cette année le Tour Vibration fera étape dans la citée blésoise jeudi 20 septembre, parc des Expositions. Deux grands artistes viennent de confirmer leur présence :

• Bob Sinclar : DJ français star, Christophe Le Friant de son vrai nom, débute sa carrière en 1998 et enchaîne les albums jusqu’en 2013. Après Love Generation, World Hold On ou encore Sound Of Freedom et beaucoup d’autres, son nouveau titre I Believe est sorti il y a quelques semaines.

• Amir : finaliste de l’édition 2014 de The Voice, Laurent Haddad de son vrai nom est un auteur-compositeur-interprète franco-israélien. En 2016, il rencontre le succès avec son titre J’ai cherché qu’il interprétera la même année au concours Eurovision où il représentait la France. Son dernier album Addictions marie différentes influences musicales (pop anglo-saxonne, hip hop, électro, musique orientale) et compte notamment le titre Les rues de ma peine.

À Orléans, c’étaient 15.000 spectateurs l’année dernière pour leTour Vibration. Cette année, samedi 22 septembre sur le parvis de la cathédrale Sainte-Croix, deux grands artistes contemporains :

• Soprano : Saïd M’Roumbaba de son vrai nom, est un chanteur et compositeur français. Il débute avec son groupe Psy 4 de la Rime, dans les années 1990 avant de se sortir son premier album solo en 2007. Depuis, sa discographie compte une dizaine d’albums. Parmi ses titres les plus célèbres Clown, Cosmo, En feu ou encore Mon précieux.

• Kendji : gagnant de l’édition 2014 de The Voice, Kendji Maillé est un chanteur et guitariste français. C’est après sa reprise de Bella de Maitre Gims et surtout son tube Color Gitano que Kendji Girac s’installe dans le paysage musical français. En 2014, son premier album s’écoule à 1.300 000 exemplaires. Le second à plus de 850.000. Après un an d’absence, la sortie de son troisième opus est prévue le 31 août prochain.