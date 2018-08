US Orléans: et une et deux et troisième défaite, 0-3 contre l’AJ Auxerre!

Orléans n’a toujours pas débloqué son compteur au terme de la troisième journée de Ligue 2. Conséquence chiffrée, en prenant trois nouveaux buts à la maison face à Auxerre, l’USO “conforte” sa lanterne rouge avec dix buts encaissés en trois rencontres, ce qui traduit un malaise certain.

Comme lors de la première journée à domicile contre Lens avec Yannick Gomis qui continue de briller de mille feux avec son nouveau club, c’est un ancien orléanais, Mickaël Baretto qui ouvrit le score vendredi soir dans un stade de La Source déserté par les Drouguis (3 800 spectateurs)..

Sur une touche à priori banale, le ballon était mal dégagé et Baretto sèchement d’un tir tendu, battait Gallon (3 ème). Ce premier but de la soirée en Ligue 2 en annonçait d’autres malgré quelques bonnes parades du portier orléanais. Par El Koumisti et Loupy, Orléans reprenait un peu ses esprits, mais Auxerre qui avait pourtant perdu aussi ses deux premiers matches, confirmait à la 41 ème. Yanis Merdji se retrouvait complètement démarqué dans les six mètres et fusillait Gallon de la tête.Magré le coaching de la pause de Didier Ollé-Nicolle, avec les entrées de Perrin, Lauriente et Avonou, c’est au contraire l’AJA qui corsait l’addition par Yanis Merdji toujours de la tête.

Mardi, soir toujours à domicile, l’US Orléans aura l’occasion de se refaire un peu la cerise en Coupe de la Ligue, contre le promu Béziers, vainqueur à Troyes vendredi 1-0 (20 heures).

