Foot ligue 2 : la Berrichonne ramène un point de Valencienne (1-0)

Le déplacement en terre valenciennoise, face à une équipe qui avait parfaitement débuté son championnat avec deux succès d’entrée, pouvait envoyer les Castelroussins dans les profondeurs du classement. Sur la pelouse du stade du Hainaut, les joueurs de Jean-Luc Vasseur sont parvenus à arracher le match nul dans les dernières minutes de la rencontre sur un tir victorieux de Barthelmé (87e). Menés dès la 20e minute sur un penalty, Guezoui bousculé par Fofana dans la surface de réparation se fait justice lui-même, les Berrichons ont bien réagi mais ont du être patient. Par ailleurs, si le 4-4-2 avait servi de base tactique lors des deux premières rencontres, le coach indrien était revenu à son habituel 5-3-2 qui avait été efficace l’an passé. Ceci explique, peut-être le partage des points. Après un nul à Clermont et la défaite à domicile face à Lorient ce petit point arrive à point nommé pour redonner un peu de confiance aux Bleu et Rouge. Certes la première victoire a été remise à plus tard, peut-être lors de la réception du Red Star, un promu, lors de la quatrième journée. En attendant, Châteauroux recevra Niort, mardi soir, pour le premier tour de la Coupe de la Ligue.

Par contre, il va falloir gérer l’effectif avec l’avalanche de cartons jaune de ce début de saison. Rien que pour ce week-end Fofana, Merghem, Vanbaleghem, Bourillon ont chacun reçu leur biscotte…