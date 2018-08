Coupe de la Ligue: l’USO va tenter de se faire Béziers

Cette fois la coupe est pleine en championnat, avec trois défaites en trois matches au compteur, alors l’USO compte sur …la Coupe de la Ligue pour se refaire la cerise, un collectif et un moral.

A l’origine, cette rencontre de premier tour contre le promus Béziers, aurait du se présenter sous les meilleurs auspices. Saut que les Bitterois, plus habitués à briller avec un ballon ovale d’ordinaire, sont une des bonnes surprises du début de saison en Ligue 2 avec deux victoires justement à l’extérieur à Nançy et Troyes. Mauvaise nouvelle encore, lundi à l’entrainement Cédric Cambon, un des deux piliers de la défense centrale orlélanaise, s’est à nouveau blessé. Quand tout va mal…A l’inverse de son homologue bitterrois qui va faire tourner son effectif, Divier Olle-Nicolle avec une

infirmerie bien garnie et un Cissokho suspendu pour quatre matches fera évoluer des titulaires comme Perrin, Lauriente, Le Tallec et Thomas Renault, comme prévu en coupe fera sa rentrée dans les cages. “Un état d’esprit revenchard” et “une dynamique qui passe par une victoire” expliquait Didier Olle-Nicolle en conférence de -presse.

Les supporters orléanais croisent les doigts pour que le coach trouve la bonne formule et que son équipe, lasse de perdre, réussisse à se faire Béziers.