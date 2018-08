Région : le Tour de l’Avenir fait étape dans 5 villes du 19 au 22 août

Révélateur des futures champions cyclistes depuis 1961, le Tour de l’Avenir, course en 9 étapes réservée aux meilleurs cyclistes de moins de 23 ans, fera étape à Orléans lundi 20 août prochain. C’est un contre-la-montre par équipes qui sera disputé sur un circuit de 20,2 kilomètres. Les coureurs s’élanceront du Boulevard Pierre-Ségelle à Orléans dès 14h30. Ils rejoindront ensuite Saint-Jean-le-Blanc via le Pont Thinat puis Saint-Cyr-en-Val avant de revenir à Orléans pour une arrivée prévue à hauteur du numéro 20 boulevard Alexandre-Martin, 20,2 kilomètres plus tard.

La veille dimanche 19 août il arrivera à Châteaudun (Eure-et-Loir). Mardi 21 août il s’élancera de Beaugency (Loiret) pour une arrivée à Levroux (Indre). Mercredi 22 août c’est du Blanc (Indre) qu’il partira pour l’étape qui le conduira à Cérilly (Allier).

Pour permettre à la course de se dérouler en toute sécurité et dans les meilleures conditions, certains axes seront fermés à la circulation et au stationnement, le 20 août :

– Circulation interdite de 7h à 19h sur les axes suivants :

Boulevard Alexandre-Martin, dans les deux sens et entre la rue Eugène-Vignat et la rue du Faubourg Saint-Vincent

Boulevard Pierre-Ségelle, dans les deux sens

Avenue Jean-Zay, dans les deux sens entre les rue Louise-Weiss et le boulevard Pierre-Ségelle

Avenue du Général Duportail

Boulevard Aristide-Briand dans le sens sud-nord, entre la rue Louise-Weiss et le Boulevard Pierre-Ségelle

Rue de la Manufacture entre rue du Brésil et le boulevard Pierre-Ségelle

Rue Antoine-Petit

Rue Saint-Martin-du-Mail entre la rue Alsace-Lorraine et le Boulevard Alexandre-Martin.

– Circulation interdite de 12h à 17h, le temps de la course, sur les axes suivants :

Avenue Jean-Zay, dans les deux sens, entre la rue Louise-Weiss et la Place du Champ-Saint-Marc

Rue de la Poule

Boulevard Aristide-Briand dans le sens nord-sud, entre le Boulevard Pierre-Ségelle et le Boulevard de Saint-Euverte

Rue des Bouteilles

Rue du Bourg-Neuf

Rue de l’Ételon entre la rue Saint-Euverte et le Boulevard Aristide-Briand

Rue du Petit-Saint-Loup entre la rue Saint-Euverte et le Boulevard Aristide-Briand

Rue Louise-Weiss

Boulevard Saint-Euverte dans les deux sens

Rue du Champs Saint-Euverte entre la rue aux Loups et le Boulevard Saint-Euverte

Rue Saint-Marc entre la rue de Bellebat et le Boulevard Saint-Euverte

Rond-Point du Square Charles-Péguy

Bretelle accès au Rond- Point Charles-Péguy depuis quai du Roi

Pont Thinat