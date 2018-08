Langres, ville phénix

La sous-préfecture de la Haute-Marne mise sur la culture pour rayonner. Ville natale de Denis Diderot, elle était déjà réputée pour son musée des Lumières. Elle valorise à présent son patrimoine Renaissance. Visite guidée.

Modeste par sa taille – 8000 habitants – Langres en impose d’emblée par sa situation. Au sommet d’un éperon rocheux, à quelque 500 mètres d’altitude et ceinte de remparts, la cité affirme sa vocation de place forte. À la différence de Verdun ou de Belfort, Langres ne fut jamais détruite ni même assiégée.

Comme le goupillon n’est jamais loin du sabre, l’évêché de Langres n’est pas en reste : jusqu’au 17e siècle, le diocèse couvre la surface de trois départements, incluant entre autres Dijon et Chablis. L’évêque, signe de sa puissance, était alors assisté d’un collège de prêtres et de chanoines, vivant en communauté et formant le conseil. C’est cette assemblée que l’on appelait chapitre.

S’il en est un qui avait voix au chapitre, c’est bien Jean d’Amoncourt, chanoine de Langres dès 1521. Nous commençons la visite par la chapelle qui porte son nom au sein de la cathédrale. David Covelli, le directeur du service Patrimoine de la ville, pointe « la remarquable voûte en berceau ornée de caissons ovales auxquels répondent au sol, comme dans un jeu de miroir, un dallage de faïence émaillée ».

La cathédrale, qui s’étire sur plus de 90 mètres de long, porte le nom de Saint Mammès. Son histoire n’est pas banale. Né en prison en Cappadoce (Turquie), car ses parents étaient coupables d’être chrétiens, Mammès devint un prosélyte de la foi, doté, selon la légende, d’étonnants pouvoirs : il amadouait les bêtes sauvages ou résistait aux brasiers dans lequel on le jetait. Il fut finalement martyrisé à l’âge de seize ans. L’artiste Jean Cousin élabora en 1545 huit scènes évoquant la vie de saint Mammès, sous forme de tenture. Trois de ces tapisseries ont pu être conservées : deux sont exposées à la cathédrale, la troisième a été prêtée par le Louvre au musée local d’art et d’histoire.

Un âge d’or revisité

Justement, nous y filons. Olivier Caumont, conservateur des musées, commente quelques unes des 175 œuvres exposées consacrées à « l’âge d’or » de la cité.

Nous déambulons entre les estampes aux figures entremêlées de Jean Duvet (1485-1560), puis, devant les bas-reliefs retraçant les amours de Mars et de Vénus ou la translation des reliques de Saint Mammès. Ce dernier moulage donne une idée de la ville de Langres à l’abri des remparts au XVIe siècle. Plus loin, le temps d’une peinture anonyme, nous traversons la mer Rouge, avant de nous retrouver nez à nez avec des angelots souriants qui composent la clôture de la chapelle restaurée et remontée. Cette fine dentelle de pierre sculptée convainc qu’à la Renaissance, Langres était bien « un bouillon de culture ».

Les rues de la ville en portent également témoignage. La créativité faisait alors bon ménage avec la piété. Plusieurs dizaines de niches sculptées, réceptacles le plus souvent de statues de la Vierge, attestent de cette ambiance dévote. Prime à une architecture plus spectaculaire sous forme d’une demeure patricienne surnommée « La Maison Renaissance ». La façade sur jardin aligne colonnes ioniques et corinthiennes, tandis qu’une frise représentant des têtes d’animaux court sur toute la longueur. A l’intérieur, le cabinet de travail (studiolo) a été joliment rénové.



En parcourant le chemin de ronde, on débouche bientôt sur les tours de Navarre et d’Orval, véritables hommages à l’artillerie naissante de l’époque. Les salles voûtées aux faux airs de palmiers sont équipées de casemates et les murs atteignent jusqu’à sept mètres d’épaisseurs.

La terrasse sommitale accueillait les pièces d’artillerie de gros calibre, en particulier des canons tirant jusqu’à 400 coups. D’où l’expression « faire les 400 coups » tirée de ce vocabulaire militaire, bien avant les fameuses fugues de l’Antoine Doisnel de François Truffaut. Pour redonner vie aux lieux, Jean Détourbet a revêtu un costume d’époque et au sommet de la tour d’Orval couverte d’une charpente de chêne, il s’improvise arquebusier, allume la mèche et met l’arme à feu, juste le temps d’effrayer son auditoire !

De la Renaissance aux Lumières

Petit tour dans les environs. Nous poussons à une quinzaine de kilomètres jusqu’au château du Pailly, l’un des rares châteaux Renaissance du nord-est de la France. La forteresse médiévale était jadis entourée de douves. Elle fut longtemps le fief de Gaspard de Saulx-Tavannes, nommé maréchal de France en 1571. Le propriétaire n’a pas lésiné sur les prestigieux travaux de restauration : façade de palais romain à l’entrée, escalier à vis sur cour et à l’intérieur, de monumentales cheminées ornées de sculptures.

Entorses à la thématique Renaissance, nous n’hésitons pas à nous arrêter aux jardins suspendus de Cohons, créés par Nicolas Daguin, receveur des Finances sous Louis XVI. Cohons se le dise, ce lieu remarquable abrite aussi deux cèdres du Liban plantés en 1828, ainsi qu’un Parc des escargots, constructions érigées à l’aide de pierres sèches.

De retour à Langres, on ne peut omettre de saluer le plus célèbre enfant du pays, Denis Diderot. Une statue de l’écrivain trône en centre-ville. Mais elle donna lieu à débat. Elle fut réalisée par Bartholdi en 1884 pour le centenaire de sa mort, mais l’initiative n’était pas du goût du clergé local. « Non à la glorification de cet auteur athée qui a commis la Religieuse », protesta-t-il. Sans succès.

L’inauguration en 2013 de la « Maison des Lumières » ou musée Diderot prêta moins à controverse. Le bâtiment arbore une élégante façade Renaissance et abrite, entre autres, l’Encyclopédie, à laquelle il œuvra avec d’Alembert. Diderot a écrit 5000 articles de ce « Wikipédia des Lumières » et relu tous les autres. Il ne ménageait ni le pouvoir religieux ni l’autorité royale. Exemples : à la lettre A comme anthropophagie, il laisse entendre que la consommation du corps et du sang du Christ par le biais d’une hostie peut être assimilée à une pratique anthropophage. Quant à l’autorité politique (toujours à la lettre A), Diderot stipule que le roi ne détient son autorité que de l’assentiment de ses sujets, et non d’un pouvoir divin ou supérieur. Dans une lettre en date du 23 juillet 1766, Voltaire confie son « admiration respectueuse » à Denis Diderot et lui lance un appel – prémonitoire – à l’unité des philosophes contre les persécuteurs. « Croyez moi, écrit-il, il faut que les sages qui ont de l’humanité se rassemblent loin des barbares insensés. » En Haute-Marne et ailleurs, les Lumières n’ont pas fini de briller.

Pour autant, fait-il faire de ces nourritures intellectuelles, de la Renaissance aux Lumières, tout un fromage ?

Oh que oui, surtout s’il s’agit d’un fromage de Langres, bien crémeux, accueillant dans sa cuvette orangée un soupçon de marc !…

Yves Hardy.