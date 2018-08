Coupe de la Ligue: Orléans décroche une qualification méritée face à Béziers (1-1, 6 t.a.b. à 5)

L’US Orléans a largement mérité sa victoire mardi soir à La Source. Une victoire (1-1 6 T.A.B à 5) qui envoie les jaunes et noir au deuxième tour de la coupe de La Ligue le 28 août à Nancy.

Enfin un succès après une série de trois défaites en championnat, pourtant tout avait mal commencé pour l’USO. Sur sa seule occasion de la première mi-temps, l’AS Béziers marquait en tout début de match (6 ème) par un ancien orléanais Ousmane Sidibé, auteur d’une fantastique bicyclette à six mètres sur corner. Malgré de nombreuses situations dangereuses devant le gardien brésilien bittérois, Novaes, les Orléanais devront attendre l’entrée de Karim Ziani et ses passes lumineuses pour obtenir un pénalty à la 80 ème et égaliser par le même Ziani. Aux tirs aux buts c’est un autre “vétéran” pilier du club, Thomas Renault, qui une fois de plus dans cet exercice, sortait le grand jeu et arrêtait deux tirs aux buts des Bitterrois. Paradoxalement les deux buteurs dans le jeu, Sidibé et Ziani, ont raté tous les deux leur “pénalty.”