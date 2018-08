Foot coupe de la Ligue : 1ère victoire pour la Berrichonne face aux Chamois niortais

Certes le premier succès officiel de la saison 2018-2019 pour la Berrichonne de Châteauroux n’a pas été obtenu en championnat mais en Coupe de la Ligue, mais cette victoire 1-0 est un signe positif pour l’équipe de Jean-Luc Vasseur.

Un seul but cependant, par le nouvel arrivant de Guinguamp Jérémy Livolant dès la première occasion castelroussine (20e), sépare les deux équipes. Un minimum suffisant en ces temps de disette. La Berri remporte la rencontre sur la plus petite des marges et se déplacera à Auxerre pour le 2e tour de cette Coupe de la Ligue. Avant la réception du promu, le Red Star, vendredi, les Berrichons ont engrangé un peu de capital confiance avant la 4e journée de championnat. Quant aux visiteurs, pour le petite histoire, c’est la sixième fois d’affilée les Chamois niortais sont éliminés dès leur entrée en lice dans la Coupe de la Ligue. Un record, non ?

Et puis, preuve que le mercato n’est pas terminé, une sixième recrue a été enregistrée en ce début de semaine pour les Rouge et Bleu, celle de Moussa Soumaré, un autre jeune joueur qui a signé un contrat de deux ans. Ce défenseur de formation évoluait la saison dernière à Chiasso, en Suisse.