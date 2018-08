“À la fin de l’envoi, je touche !” : Cyrano à la Fondation du Doute à Blois

Ne dites plus qu’il ne se passe pas grand chose à la Fondation du Doute à Blois. Vendredi 17 et samedi 18 août, deux représentations de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand (dont c’est le centenaire de la mort) par la Ben Compagnie seront proposées à la Fondation du Doute. C’est gratuit à 20h45 ; espace bar ouvert à partir de 20h.

En adaptant cette illustre pièce, La Ben Compagnie a voulu célébrer en Edmond Rostand le poète. Animée par un esprit de troupe et une énergie collective indispensable (7 comédiens), elle a axé son travail sur la métrique, le rythme et les sonorités de l’Alexandrin

afin de faire (re)découvrir au plus grand nombre la vivacité de cette langue et de cet immense chef d’œuvre de la littérature. Durée : 2h30 avec entracte. Rapatriement au Théâtre Nicolas Peskine en cas d’intempéries.

Dimanche 19 août c’est un après-midi ludique gratuit qui est proposé de 14h à 18h, par l’association Geek for you. Il sera possible d’explorer les jeux sous toutes les formes : jeux de société, d’échecs, de plein air, vidéo, cartes Magic, quizz, etc. En partenariat avec Nintendo League, Asian Gate, 3DSinBlois et l’AAJB d’échecs. Dans le cadre de l’exposition temporaire sur l’artiste Ben, “On peut le faire”(entrée libre)

Renseignements : www.geekforyou.fr / Facebook : Geek for you.