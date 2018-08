Les Berrichons rattrapés sur le fil par les Audoniens (Châteauroux-Red Star 1-1)

Le premier succès en championnat pour les Berrichons de Châteauroux se fait attendre. Pour leur deuxième rencontre à domicile, ils ont concédé le match nul face au Red Star, une équipe à la recherche de son premier point. Auteurs d’un match peu abouti les locaux pensaient cependant avoir fait le plus gros à dix minutes de la fin de la partie mais les joueurs d’Île de France sont revenus à hauteur dans la dernière seconde du temps additionnel.

Gauvain Sers, en gala à l’occasion du festival aoûtien de Châteauroux, DARC, pour donner le coup d’envoi, une délégation de plein de Chinois dans la tribune principale pour … « nous ne pouvons pas répondre à cette question ! » voilà pour les notes particulières de cette quatrième journée de championnat de Ligue 2 castelroussine qui voyait les locaux recevoir les promus, et dernier après trois journées, du Red Star. Une équipe parisienne qui n’avait pas encore remporté un seul point mais qui possède un groupe d’irréductibles et fervents supporters. Entre quolibets plus que douteux à l’égard du gardien de but Nicolas Douchez -heureusement que c’est le portier de l’équipe à l’étoile rouge, sinon …- et allusion à la gastronomie par jeux de mots interposés « La Berri, c’est du foie gras … on a faim ! » tout le monde a pu comprendre que ceux-là veulent bien faire les déplacements en province mais n’iront pas voir les matches à domicile du Red Star, à Beauvais.

Un faux rythme et beaucoup de gestes techniques ratés

Jean-Luc Vasseur, l’avait annoncé « c’est un match qui sur le papier pourrait jouer en notre faveur mais il faut se méfier de ces matchs annoncés trop faciles. Rien n’est facile et après analyse on constate que le Red Star a perdu ses matchs mais jamais avec de grands scores et toujours suite à des occasions de buts pour lui. C’est forcément une équipe qui est dans le dur et nous, on veut forcément lancer notre championnat. Ce sera donc un match engagé des deux côtés.”

Un match engagé mais pas trop, un seul tir cadré pour la Berri, et trois pour le Red Star dans les quarante cinq premières minutes, c’est

un peu léger. Et même si les locaux avaient un tantinet plus le ballon dans ce même laps de temps, ça faisait un juste pour à l’heure de jeu avoir un match « engagé » Ou alors c’est à la manière de Sidy Sarr, auteur de la seule action dangereuse de la première période (45e +1), qu’il fallait comprendre le terme employé par le coach berrichon. Un peu trop même puisque sur un tacle au départ sur le ballon, le pied allait un peu trop loin sur la cheville d’un visiteur le Rouge était de sorti (63e) et la Berrichonne se retrouvait à 10. A dix contre onze, par contre à la maison, c’est pas non plus de cette manière que l’on fait dans l’engagement positif !

Pourtant, après une tête de sur la transversale de contreras, chanceux sur le coup, les Castelroussins se réveillaient enfin. Pas de grandes opportunités mais de beaux déboulés sur les extérieur qui permettaient aux supporters locaux de s’emballer un peu, pas trop quand même.

Un penalty pas chanceux mais presque

En plusieurs occasions Opéri débordait sur son aile droite mais ses centres ne donnaient pas grand-chose faute d’attaquant dans la zone de retombé. Pourtant, le match se débridait à l’issue d’une faute de main de Derrien dans la surface visiteuse. Le pied de Bourillon ne tremblait pas au moment de tirer le penalty et comme Douchez ne partait pas du bon coté, la Berrichonne ouvrait le score (84e). Pas contre le cours du jeu mais pas loin.

« Sur le match face à Niort en Coupe de la Ligue, nous avons marqué en premier. Je voulais voir comment l’équipe gérerait cet avantage. Il y a eu des choses bien. » dixit le coach, toujours avant match. Analyse confirmée dans le temps réglementaire, pour le dépassement par contre … Une première frayeur dans les arrêts de jeu, Contreras effectuait une sortie olé-olé bien loin de ses bases, et les Rouge et bleu pensaient savourer leur premier succès en championnat. Sauf que le Red Star ne l’entendait pas ainsi. Sur une ultime tentative et dix-huit joueurs sur 2 m² , le capitaine du Red Star, Mendy, poussait le ballon dans le but de Châteauroux. C’était bien la tentative de la dernière chance. La preuve : l’arbitre sifflait le ré-engagement et la fin de la rencontre dans la même seconde.

Un peu de patience est demandée

Ce résultat est plutôt frustrant pour des Berrichons qui ont cru un moment avoir récupéré les trois points de la victoire. Cependant comme le soulignait le capitaine de la Berri à l’issue du match, Yannick Mbone, « on n’a pas été bons ! ». Le buteur Grégory Bourillon estimait qu’il fallait encore un peu de patience. « Donnez nous un peu de crédit pour les prochains matches … » Quant au coach Jean-Luc Vasseur, toujours aussi peu loquace quant aux mouvements du mercato et qui doit gérer un effectif qu’il semble ne pas maîtriser, il avouait une certaine frustration et le « drôle de goût de ce match » même s’il ajoutait que « on avance. Cela fait toujours un point de plus …»

Fabrice Simoes