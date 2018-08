L’ADA Blois basket a repris le chemin de l’entrainement, sur un parquet tout neuf

Sans savoir encore s’ils évolueront en Pro A ou en Pro B (rendez-vous devant le tribunal administratif de Paris vendredi 24 août), les basketteurs blésois ont pu faire rebondir leurs premiers ballons sur un parquet tout neuf, à la reprise des entrainements la semaine du 15 août. On se souvient que l’an dernier, lors du premier match amical d’inauguration face à Poitiers, le parquet de la Salle du Jeu de Paume flambant neuve “gondolait” et offrait de vilains faux rebonds. Il avait dû être changé à la hâte pour le début de la saison en Pro B, remportée par l’ADA Blois…

Le programmes des rencontres de préparation a également été dévoilé :

Mardi 28 Août – Cholet (Jeep Elite) vs Blois à Bressuire

Jeudi 30 Août – Blois vs Okapi Aalstar Alost (1ère division belge) au Jeu de Paume (20h)

Jeudi 6 septembre – Denain (Pro B) vs Blois

Samedi 8 et Dimanche 9 Septembre – Ibis Cup au Portel (Le Portel, Gravelines, Mons-Hainaut)

Mercredi 12 Septembre – Orléans (Pro B) vs Blois à La Ferté Saint-Aubin (20h)

Samedi 15 Septembre – Poitiers (Pro B) vs Blois à Niort

Inscrit à ce jour dans le championnat de Pro B, l’ADA Basket débutera la Leaders Cup (le 21 septembre) sur le parquet de Chartres avant de recevoir Orléans au Jeu de Paume mardi 25 septembre pour ce qui devrait constituer le premier match officiel de la saison à Blois. En championnat, l’ADA Basket devrait faire ses débuts au Jeu de Paume samedi 13 octobre avec la réception de Caen. A noter que les matchs à domicile pourront être joué le vendredi ou le samedi. Le club arrêtera ses choix dans les semaines à venir.

À moins que, d’ici là, l’ADA n’accède vraiment à la Pro A, dont la saison débute le 22 septembre ? Un miracle est toujours possible…