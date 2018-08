Le Parti socialiste à La Rochelle du 23 au 25 août

Même s’il n’y réunit pas ses militants, le Parti socialiste reste fidèle à La Rochelle où jusqu’en 2015 il tenait ses universités d’été. Il va y faire sa rentrée:du 23 au 25 août, la Fédération nationale des élus socialistes va s’y réunir et tenter d’envisager un avenir plus rose pour 2019 et les européennes qui se profilent et les municipales qui suivront en 2020. Le premier secrétaire Olivier Faure souhaite que son parti encore convalescent après sa lourde défaite à la présidentielle et aux législatives de 2018 joue collectif. Mais il a bien du mal à se faire entendre en interne notamment d’ex-hollandais qui seraient ravis de voir débarquer à cette occasion dans la ville si chère en son temps à Michel Crépeau l’ancien chef de l’Etat.