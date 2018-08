Blois : ouverture des candidatures pour les élections partielles au tribunal de commerce

Dans le cadre du renouvellement partiel des juges du Tribunal de commerce de Blois, des élections sont organisées, le 3 octobre et, en cas de second tour, le 16 octobre, à l’effet d’élire quatre juges. Les candidatures doivent être déposées, à la préfecture, au plus tard le jeudi 13 septembre prochain à 18 heures.

Les déclarations doivent être présentées par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être

individuelles ou collectives et remises soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire

muni d’une procuration écrite.

Chaque candidat doit accompagner sa déclaration de candidature de la copie d’un titre d’identité et d’une déclaration écrite sur l’honneur indiquant qu’il remplit les conditions d’éligibilité fixées à l’article L. 723-4 du code de commerce, qu’il n’est pas frappé de l’une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l’article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, L.724-3-1 et L.723-3-2 du code de commerce, qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure de suspension prise en application de l’article L. 724-4 de ce même code, et qu’il n’est pas candidat dans un autre tribunal de commerce. Les documents de candidature sont tenus à disposition en préfecture et peuvent être téléchargés sur le site Internet des services de l’État en Loir-et-Cher www.loir-et-cher.gouv.fr (Rubriques : Politiques publiques / Citoyenneté élections / Elections professionnelles).

Pour tout renseignement, les candidats sont invités à s’adresser au Bureau des élections et de la réglementation : Tél : 02.54.81.56.20 ou 56.15. Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures.