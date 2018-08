‌Des planètes et un clown

Tout avait pourtant bien commencé pour Jupiter. Les planètes étaient bien alignées et le grand cirque pouvait commencer. Un monarque avec un nez de clown… le spectacle promettait! Johnny avait eu la bonne idée de casser sa pipe au début de son règne et la bande à Deschamp défait lors de l’Euro Hollandais avait eu la bonne idée de ramener la timbale au Palais de l’Elysée. Macron éructait ! de Yves Bodard

Mac Ron pouvait continuer à nous enfumer et nous faire avaler ses vielles recettes industrielles comme son pote Mac Do…nald Trump. Cherchez le clown! Il aura fallu la chute de deux gendarmes motorisés lors du défilé du 14 juillet, d’une fumée rouge crachée au mauvais moment dans le ciel de Paris, d’une pluie digne d’Hollande lors de la remise de la coupe du Monde sous le regard goguenard de Poutine à l’abri sous son pépin pour nous réconcilier avec l’histoire, la petite histoire. Le viagra ne faisait plus son effet et Macron “débandait” dans l’opinion! Quelques semaines plus tard, une éclipse de lune, la défaite de Froome sur le Tour qui avait perdu sa potion magique et le sky se couvrait de nuages! Les planètes n’étaient plus alignées et l’horizon moins plat.