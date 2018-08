Mgr Jacques Blaquart : « le comble de la perversion, c’est de profiter de son autorité spirituelle pour faire du mal »

Un milliers de victimes d’abus sexuels par environ 300 prêtres, pendant près de 70 ans. Six jours après le rapport accablant du procureur de Pennsylvanie aux États-Unis sur les abus sexuels commis par des prêtres, la plupart dans le diocèse de Pittsburgh, le Pape François a pris sa plume et écrit une « Lettre au peuple de Dieu » dans laquelle il dénonce avec force ces « atrocités », et appelle les baptisés à lutter contre la « culture de l’abus ». Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, réagit à ces évènements et à la lettre de François.

Magcentre.fr : Quelle est votre réaction à l’annonce de ce millier de victime d’abus sexuels par environ 300 prêtres américains en Pennsylvanie, durant près de 70 ans ?

Mgr Jacques Blaquart : De la honte, de la rage. C’est une trahison de l’évangile. Le comble de la perversion c’est qu’on profite de son autorité spirituelle pour faire du mal. Ce qui est terrible, c’est que ces abus sont contraires à leur ministère.

Magcentre.fr : Comment est-ce possible que durant si longtemps, ce très grand nombre de prêtres ait pu faire ces actes et être couverts par leur hiérarchie ? Cela paraît invraisemblable et pourtant…

Mgr Jacques Blaquart : Les victimes disent : « notre parole ne comptait pas. La parole d’un enfant n’était pas prise au sérieux sur ces sujets-là ». Dans les trente dernières années, disons depuis environ les années 80, des gens – devenus majeurs – ont essayé de parler. On ne les a pas crus non plus. Il y avait une grande omerta sur les abus sexuels sur mineurs, voire autour de l’année 68 ça a pu être parfois valorisé ! En plus de ça le prêtre était mis sur un piédestal, intouchable.

Magcentre.fr : Dans une « Lettre au peuple de Dieu », le Pape François a condamné ces « atrocités » ; il demande à tous les baptisés de prendre leur part dans la lutte contre ce qu’il nomme « la culture de l’abus » : quelle est-elle selon vous, cette « culture de l’abus », et comment concrètement prendre cette « part dans la lutte » réclamée par François ?

Mgr Jacques Blaquart : En n’ayant pas peur de le dire. Malheureusement pendant des années les abus des prêtres ont été couverts, y compris par des laïcs. Ça arrangeait bien tout le monde, les gens pouvaient dire : « restons comme ça, et tout ira bien ». Mais là encore il y a l’exemple du Christ qui dit si quelqu’un dans la communauté se comporte mal, on le reprend en tête à tête, si ça ne suffit pas, à plusieurs, si ça ne suffit toujours pas on l’exclut… Dans le diocèse d’Orléans, je suis satisfait que nous ayons mis l’accent sur la prévention, avec un guide de bonne conduite pour les personnes en responsabilités particulièrement avec des jeunes. Il faut sortir de l’omerta, faire la vérité, même si ça coûte.

Magcentre.fr : François appelle à « l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne » : cela semble bien dérisoire face aux « atrocités » commises ? Un peu décalé aussi face à l’ampleur du scandale et des blessures irrémédiables infligées aux victimes, non ?

Mgr Jacques Blaquart : Ça ne peut être davantage compris que par des chrétiens. Concernant la prière, c’est pour que nous agissions en conversion, que l’Esprit Saint travaille en nous pour nous éclairer sur ces affaires. Quand on confie une responsabilité à un clerc, est-ce un blanc-seing ou est-ce qu’on allume un contre-pouvoir ? Concernant le jeûne, il ne s’agit pas seulement d’être au pain sec et à l’eau. La question c’est de se dire : comment ma vie peut être chaste, au bon sens du terme ? Comment nous nous interpellons les uns les autres quand ça ne va pas ? Reprendre en tête à tête celui qui n’a pas une attitude juste. Le jeûne c’est aussi par rapport au monde actuel où on étale tout, tout le temps, mais finalement pas l’essentiel.

Magcentre.fr : Le Pape appelle aussi à une « transformation ecclésiale et sociale » de l’Église ; il va même plus loin lorsqu’il déclare : « Dire non à toute forme de cléricalisme ». Est-ce là un des nœuds du problème : la survalorisation durant des siècles du sacerdoce, entrainant un sentiment de toute puissance des clercs aux dépends des laïcs ?

Mgr Jacques Blaquart : Ce qu’il faut remettre en perspective, c’est que toute la société était comme ça. Aujourd’hui pour moi c’est un vrai problème. Quand on donne du pouvoir à quelqu’un, il faut lui donner un contre pouvoir. La véritable autorité s’exerce là dedans. C’est à travailler, y compris au niveau national avec les autres évêques.

Magcentre.fr : Un prêtre de Valence (Drôme) appelle le cardinal Barbarin, accusé d’avoir couvert les actes d’abus sexuels d’un prêtre du diocèse de Lyon, à démissionner. Aux États-Unis, plus de 140 théologiens et personnes en responsabilités dans les diocèses réclament la démission collective des 420 évêques américains. Au Chili fin mai, ce sont les 34 évêques du pays qui ont présenté leur démission collective, François en a accepté 5 d’entre elles. Selon vous, ce serait une nécessité ? Le cardinal Barbarin ne semble pas disposer à le faire, il évoque l’attente du procès en correctionnelle, dont la date vient encore d’être repoussée.

Mgr Jacques Blaquart : C’est difficile de répondre à cette question… Si un évêque a couvert pendant des années, oui je pense… Mais c’est plus difficile de répondre pour les démissions collectives. Personnellement, si j’étais amené à être confronté à cela, je préfèrerais travailler de l’intérieur.

Magcentre.fr : Tout cela vous conforte-t-il dans le travail entrepris dans le diocèse d’Orléans, notamment avec le service Écoute des blessures ?

Mgr Jacques Blaquart : Absolument ! Cela me conforte dans notre travail dans ce diocèse. Il faut être déterminé, travailler sur la prévention, l’éducation, c’est un travail énorme. On apprend souvent aux jeunes les « techniques » mais pas à aimer… Et il faut faire la vérité quoiqu’il en coûte, c’est en tout cas ce que disent les victimes.

Propos recueillis par F. Sabourin