Destination Blois-Chambord : la fête du vélo fêtera ses 20 ans le 2 septembre

La célèbre et incontournable Fête du Vélo de la destination Blois-Chambord a déjà 20 ans ! Chaque année, c’est l’évènement annonciateur de la rentrée. Cette année, au programme, une échappée à vélo de 34 km au départ de Suèvres et de nombreuses animations gratuites, familiales et festives. Rendez-vous le dimanche 2 septembre.

C’est le rendez-vous des amoureux de la Petite Reine, la Fête du vélo organisée par l’Office de tourisme de Blois-Chambord partira pour la 1ère fois de la communauté de communes Beauce Val de Loire. Un départ de Suèvres pour un parcours unique de 34 km, accessible à tous. Comme d’habitude, l’itinéraire et le programme seront dévoilés sur place mais il y aura forcément des paysages de bord de Loire à couper le souffle mais chut…

20 ans cela se fête ! les 2 000 cyclotouristes attendus pour ce premier dimanche de septembre vont pouvoir profiter de la grande tombola. Pas moins de 100 lots seront offerts sur la journée du 2 septembre, vol en ULM, entrées châteaux, chèques cadeaux,… Les prestataires touristiques de la destination Blois Chambord sont vraiment généreux pour cette 20eme édition.

On pédale, on s’amuse lors de cette belle journée familiale mais la sécurité sera au rendez-vous, et pour la première année, le port du casque sera obligatoire. Pensez à venir avec et pour ceux qui n’en ont pas, pas de souci, une vente se fera sur place.

Cette année encore, la Fête du Vélo s’inscrit dans le programme des «Échappées à vélo » de la Région Centre-Val de Loire. Tout au long de l’été, 35 sorties à vélo sont proposées pour découvrir autrement les territoires.

EN PRATIQUE : – Dimanche 2 septembre

– Départ de 9 h à 11h de la base de Loisirs Domino à Suèvres

– 1 parcours de 34km, pour vélos VTC, tout public

– Inscription sur place : 5 € (hors déjeuner) / Gratuit – de 12 ans

– Port du casque obligatoire (en vente sur place)

– Location de vélo sur réservation, vélo électrique également www.100pour100bike.com / 07 71 78 32 62

– Réparateur présent sur l’événement

– Restauration possible sur place (6 foodtrucks et buvette)

http://www.chateauxavelo.com/infos-pratiques/la-fete-du-velo