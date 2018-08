Balades vertes à Orléans : flânerie dans les jardins de l’Hôtel Groslot et de l’Evêché

Place de l’Etape, périmètre que surplombe la cathédrale Sainte-Croix où se tient le Centre municipal, l’Office de Tourisme, Le Conservatoire et sa salle de l’Institut, l’Ecole d’art et de design ainsi que le Musée des Beaux-Arts, s’élève l’Hôtel Groslot, ancien Hôtel de Ville. Derrière ce bel édifice du XVIe siècle classé monument historique, se tient le jardin de l’Hôtel Groslot, délicieux et romantique espace de 2850m2 auquel on accède par la rue d’Escures aux somptueux hôtels particuliers.

Un jardin au charme romantique

Dans ce jardin aux parterres particulièrement fleuris au fil des saisons, parc où crissent les pas sur les allées et où se font douces les pelouses pour lire ou jouer, s’élèvent entre autres un Ginkgo Biloba dispensant à l’automne ses feuilles pareilles à des écus d’or et ce délicat arbre dont les feuilles ressemblent à des mouchoirs ou à des colombes. A voir, ici, les vestiges de la chapelle Saint-Jacques du XVe siècle déplacée de la rue des Hostelleries à la fin du XIXe, le dos de l’Hôtel Groslot construit par l’architecte Jaques Androuet Ducerceau pour Jacques Groslot qui fut bailli d’Orléans, un angelot de fonte versant de l’eau dans une petit bassin rocailleux et le buste d’Etienne Dolet (1509-1546), martyr de la pensée, signé Van Den Noor Gaete (1955). Né à Orléans, Etienne Dolet fut écrivain, poéte, imprimeur, humaniste et philologue.

Au délicieux chevet de la cathédrale

D’une superficie de 3 700 m², cet espace classé monument historique offre un point de vue remarquable sur le chevet de la cathédrale Sainte-Croix ainsi que sur la façade XVIIIe siècle de l’ancien Évêché, l’Hôtel Dupanloup.

On y trouvera, également des vestiges de la muraille gallo-romaine de la cité. Ce jardin, où Alain Corneau tourna quelques scènes de Police Python 357 au milieu des années 1970 et où fut projeté lors de manifestations de cinéma en plein air « Les tontons flingueurs » (Lautner 1963)… était autrefois le paisible jardin de l’évêque d’Orléans, d’où son nom. Pour mémoire ce lieu fleuri et arboré qui accueille aussi des jeux d’enfants et jouxte la synagogue, a accueilli de nombreux concerts annonciateurs du festival Orléans’Jazz.

Il est depuis 2015 le chaudron bondé qu’est, au mois de juin, le festival Jazz à l’Evêché.

Fine fleur de la note bleue

Vaste espace propice à des fêtes est aussi, à deux pas, le Campo Santo où la ville dispose à l’été quelques chaises et tables de jardin que les promeneurs peuvent déplacer à leur guise et au gré de l’ombre. Créé au XIIe siècle, clos d’arcades à partir des XVe et XVIe siècles, il fut durant 600 ans le cimetière d’Orléans et abrite aujourd’hui une chapelle orthodoxe. Il fut réaménagé en 1970 et coiffe un parking souterrain inauguré en 1986.

Aujourd’hui, il accueille divers événements culturels et festifs dont le marché médiéval des fêtes johannique. Dans la mémoire de bon nombre résonnent encore de grands moments du festival de jazz des grandes heures, Orléans’Jazz, qui s’y déroula de 1994 à 2014. Marcus Miller, Chick Corea, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Dizzy Gillespie, Al Jarreau, Ahmad Jamal, Dee Dee Bridgewater, Miriam Makeba, Ayo, Charlie Haden, Carla Bley, Kenny Garrett y furent à l’affiche. Nile Rodgers, Earth Wind and Fire, James Brown et Carlos Santana comme Agathe Iracema s’y firent notamment entendre dans un cadre enchanteur. Ici poussa avec bonheur, à l’été, la fine fleur de la note bleue et multicolore.

Jean-Dominique Burtin.