Orléans-La Source : à la rentrée ouvre une école Espérance banlieues

Le 3 septembre prochain une école Espérance banlieues ouvrira ses portes dans le quartier de La Source à Orléans. Plus précisément sur la commune d’Olivet, dans les anciens locaux de Paindor, fabricant de boulangerie et pâtisserie industrielles. Un projet qui devait aboutir il y a un an, mais qui fut repoussé faute de trouver des locaux. Cette ouverture crée quelques remous au sein de l’opposition Front de Gauche du conseil municipal orléanais. Mais au fait… pourquoi ?

Michel Ricoud, conseiller municipal d’Orléans-La Source, n’emprunte pas les chemins de l’école buissonnière pour réaffirmer son opposition à l’ouverture d’une école Espérance banlieues. Il a appris en lisant la presse locale qu’une école de cette association qualifiée de conservatrice par ses détracteurs allait ouvrir dans son quartier, dans un ancien local de fabrication industrielle de produits de boulangerie pâtisserie. « Déjà en mars 2017, nous avions fait connaître notre position sur ce sujet. Tout le monde sait que ces écoles sont « pilotées » par les milieux catho-intégristes et de la Manif pour tous ». Il y a un peu plus d’un an en effet, l’association avait sollicité la mairie d’Orléans pour savoir si un local n’était pas disponible quelque part sur la commune. L’affaire avait été éventée, et les premiers remous s’étaient fait ressentir. Mais les choses n’avaient pas abouti pour la rentrée 2017. Cette année, Espérance banlieue a son local, deux professeurs des écoles (un homme et une femme), un service civique, un directeur et, pour l’instant, une petite dizaine d’élèves inscrits. Ils intègreront une classe de CP et une double CE1-CE2. « L’objectif de l’année est d’atteindre 15 à 20 élèves », explique le directeur Foucauld Gillet, 32 ans, ex responsable de programme chez Bouygues immobilier qui plaque tout sans transition pour la direction de ce « Cours Henri-Guillaumet », le nom de cette école Espérance Banlieue, la première dans la région. « Je m’occupais chez Bouygues de la construction matérielle ; je vais m’occuper de la construction humaine » explique ce jeune père de deux enfants joint par téléphone. « Ma femme est orthophoniste. Tous les soirs elle évoque ces jeunes patients qui ne savent pas lire, ni écrire, qui ignorent ce qu’est un centimètre ou un kilogramme, qui ne savent pas jouer etc. Ça me désolait, je le vis un peu comme un drame. J’ai pris conscience de l’urgence éducative… ».

Des questions…

Pour se faire connaître, Foucauld Gillet a pris son bâton de pèlerin, et a rencontré les acteurs éducatifs de la Source, notamment l’Escale. « Nous avons été très bien accueilli », assure le directeur du cours Henri-Guillaumet, « chacun a compris qu’il s’agissait d’une offre complémentaire ». Il a fallu aussi déclarer l’association et la création de l’école à la mairie d’Olivet, et envoyer un récépissé au procureur de la République, au Préfet et aux services académiques. Tout est bordé et conforme, donc. Jusqu’aux locaux, mis aux normes « ERP » après quelques travaux (établissement recevant du public).

Mais tout ceci n’est pas du goût de Michel Ricoud et du Front de gauche. Parmi les griefs, le prix mensuel demandé aux parents : 75 €. « Ce qui ne représente que 10 à 15 % du budget global de l’école (1) », s’empresse de préciser Jean-Luc Didio, président local de l’association Espérance Banlieues Orléans. Michel Ricoud poursuit : « L’objectif de ces écoles dites « libres » est bien le démantèlement du service public d’Éducation. Qui les finance ? Je pose la question. Qu’en pense la majorité de droite de la Ville d’Orléans ? Je pose également la question. Enfin qu’en pense Mme Rist, députée ? Qu’en pense la direction départementale de l’Éducation nationale ? ».

Et quelques réponses…

« Je n’ai même pas l’énergie d’aller sur ce terrain-là », souffle Foucauld Gillet, « que je ne trouve pas constructif. Je préfèrerai qu’on aille sur le terrain des résultats, sur les pédagogies, les solutions proposées. Les éducateurs de La Source ne sont pas venus me reprocher des choses religieuses ou politiques » ajoute-t-il. « Par son expérience et sa grande connaissance de La Source, M. Ricoud a beaucoup plus à nous apporter et je suis personnellement prêt à le rencontrer. Je préfèrerai aussi qu’on nous attaque sur ce qu’on fait, pas sur ce qu’on est ». Est-on en présence d’une forme mal digérée d’incompréhension voire de jalousie ? « 97 % des parents qui ont leurs enfants dans une école Espérance banlieues les recommandent. Le nombre d’élèves croît en France, aucune école n’a fermé depuis leurs ouvertures… Ils plébiscitent l’accompagnement personnalisé, les petits effectifs, les méthodes d’apprentissage ».

À Orléans, par la voix du service communication, l’adjoint aux questions éducatives le pourtant très prolixe Florent Montillot ne « commente pas » cette décision et l’ouverture de cette école, « qui d’ailleurs s’installe sur la commune d’Olivet » précise encore la cellule communication. Les tentatives de joindre l’élue locale de La Source, Niamé Diabira ou encore le maire d’Olivet Matthieu Schlesinger sont restées vaines. Le 3 septembre, l’école ouvrira ses portes. La direction indique qu’elle les ouvrira aussi aux médias quelques jours plus tard, afin de constater si oui ou non ses détracteurs crient avant d’avoir mal ou si les méthodes proposées sont une alternative parmi d’autres dans un pays où le choix de l’école est… libre.

F. Sabourin

(1) 15 à 20 % selon Foucauld Gillet, directeur du cours, qui par ailleurs déclare ignorer quelles sont les entreprises mécènes du projet à Orléans. « Je ne suis pas responsable de la recherche de fonds, ça ne fait pas partie de ma mission », justifie-t-il très sérieusement.