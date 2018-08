Partis politiques : rentrée en ordre dispersé

Les Républicains

Cette rentrée met en évidence les profondes divergences qui les animent notamment pour les Européennes. Au centre on trouve les juppéistes, Valérie Pécresse et Gérard Larcher avec en face l’aile dure de Laurent Wauquiez. Aussi, pour ne pas changer les ténors font ils rentrée séparée à La Baule le 1er septembre, au Touquet du 7 au 9 septembre ou au Mont Mézenc que gravira Laurent Wauquiez le 26 août. A cela il faut ajouter la réunion du mouvement Force républicaine par Bruno Retaillo à Paris le 8 septembre et Les Populaires de Guillaume Pelletier en fête le 22 septembre à Souvigny-en-Sologne (Loir-et-Cher).

L’UDI

Jean-Christophe Lagarde organise son université d’été des siens au Barcarès dans les Pyrénées Orientales du 7 au 9 septembre.

Debout la France

Le parti de Nicolas Dupont-Aignan Tiendra son congrès à Paris le 23 septembre.

Le Rassemblement national

Faute de moyens, privé de 2 millions d’euros par la justice, le parti de Marine Le Pen ne tiendra pas d’université d’été mais un meeting le 15 et 16 septembre à Fréjus dans le Var.

Les Patriotes

Ils seront réunis le 2 septembre autour de Florian Philippot le 2 septembre à Forbach en Moselle.

Europe Ecologie-Les Verts

Ce parti qui peine à se faire entendre à l’Assemblée et face à Nicolas Hulot par manque de relais tient ses journées d’été européennes de ce jeudi à samedi à Strasbourg (Alsace).

La France Insoumise

Est rassemblée jusqu’à dimanche dans le fief de Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Après avoir fait le bilan de l’année écoulée, le parti entend se préparer pour les Européennes dont il veut faire un moment fort dans son travail d’opposition face à Emmanuel Macron.

Le Mouvement démocrate (Modem)

Jamais le Modem n’a eu autant de députés (43) à l’Assemblée et jamais il n’a été autant silencieux. Il est difficile en effet pour le parti de François Bayrou d’exister dans l’écrasante majorité d’Emmanuel Macron dont il est l’allié. Il se réunira tardivement à Guidel-Plage dans le Morbihan du 21 au 23 septembre ,date qui pourra permettre à François Bayrou de faire entendre son analyse de la situation et son positionnement.

Le Parti communiste (PCF)

Son université d’été se déroule jusqu’à dimanche à Angers avec en ligne de mire son congrès en novembre. Il entend donner de la voix lors des Européennes de 2019

Le Mouvement radical

Il organisera sa première université d’été baptisée « Start-up mai 2019 » les 22 et 23 septembre à Montpellier (Hérault)

Le Parti socialiste

Il réunit en ce moment ses élus à La Rochelle.

F.C.