Ici c’est Orléans : l’USO écrase Paris FC 4-0 !

L’autre Paris

Les deux équipes se connaissent bien, mais ont eu un début de saison très différent, raté spectaculairement pour l’USO, prometteur pour le second club de la capitale. Il faut se replonger dans l’histoire contemporaine de la ligue 2 pour se remémorer les succès orléanais lors des barrages de 2017. Certes, Paris FC c’est Paris aussi, du côté de Charléty et de la porte de Gentilly, mais sans Mbappé ni Neymar, et ce vendredi soir, avec beaucoup moins de talents que chez les jaune et rouge.

La Saint Fiacre à La Source

Après son rebond positif en coupe de la ligue contre Béziers puis le nul positif à Niort, le défi est simple pour l’USO : ouvrir enfin son compteur de victoires à domicile.

D’entrée, les Orléanais se montrent pressants et entreprenants, mais maladroits. Toutefois dès la 9e, Pinaud combine magnifiquement avec Ziani dont le centre en retrait trouve Avounou qui place le ballon en lucarne : 1-0 pour Orléans !

Fêtes de Loire

Pour la 1e fois de la saison, loin d’être fatales aux joueurs de l’USO, les premières minutes les lancent idéalement. Et cela se confirme dès la 15e grâce à El Khoumisti, en embuscade en vrai renard des surfaces, sur un mauvais dégagement parisien : 2-0 pour Orléans !

Les Orléanais maîtrisent et se procurent une nouvelle occasion par El Khoumisti à la 28e, puis à la 36e par Tell, et les 3 mn de temps additionnel ne modifient pas la donne, très favorable aux locaux.

Avounou de la Liberté: le doublé du triomphe.

Et cela recommence dans les mêmes dispositions après la pause, dès la 54e mn avec le doublé d’Avounou, suite à un déboulé d’El Khoumisti : 3-0 !

En revanche il faut attendre la 59e pour voir un tir cadré parisien, sans danger pour Gallon.

Et à la 62e un corner de Ziani trouve la tête puissante de Lopy qui rase le poteau : le KO n’était pas loin. À la 66e, un coup franc à l’angle de la surface est bien brossé par Bouby, mais frôle le montant gauche du portier parisien.

Orléans quatre à quatre : 4 buts, 4 points.

Pourtant ce soir, tout est possible : deux minutes plus tard, Ziani pique une superbe offrande pour Lopy qui réussit son lob du gardien adverse : 4-0 pour Orléans !

Perrin remplace El Khoumisti à la 74e, puis Monfray Avounou à la 77e, enfin Talal Ziani à la 84e pour que chacun participe à la fête et sans doute aussi pour ménager les organismes avant la coupe de la ligue à Nancy mardi et le déplacement au Havre vendredi.

En dehors de la centaine de supporters parisiens, les 3 200 spectateurs sont aux anges, et peu importe si Perrin caresse la lucarne à la fin du temps réglementaire. Une cage inviolée, des relances très propres, une agressivité de tous les instants et de multiples interceptions, une réussite offensive étincelante, et au bout, la victoire et la sortie de la zone de relégation, que demande le peuple ? Que cela dure !

Paul Jozet

USO bat Paris FC 4 à 0. 3420 spectateurs.

Buts pour Orléans: Avounou (9 ème,53 ème), El Khoumisti (15 ème), Lopy (68 ème).

US Orléans: Gallon, Pinaud, Mutumbo, Bouby, Lecoeuche, Lopy , Demoncy, Avounou (Monfray, 78ème), Ziani (Talal, 84ème), El Khoumisti (Perrin, 74ème), Tell