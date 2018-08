Quatrième match nul pour la Berrichonne, 0-0 à Grenoble

Sur la pelouse du promu Grenoble, les Castelroussins ont arraché le match nul. En trois déplacements, sur cinq journées, la bande de Jean-Luc Vasseur est toujours invaincus par contre elle n’a toujours pas enregistrés la moindre victoire depuis le début de la saison… De plus, l’addition devient de plus en plus lourde côté carton. Cette fois c’est Opéri qui a reçu une « biscotte », rouge sur ce coup-là, pour une faute involontaire qui ne méritait pas vraiment une telle sanction.

A dix contre onze, les joueurs berrichons ont tenu le choc durant plus de vingt minutes avant le coup de sifflet final. Ce point de plus est certes encourageant mais, dans l’affaire, la Berri recule d’un cran, à la 15e place au classement de Ligue 2. Le prochain rendez-vous des Rouge et bleu, à Gaston-Petit, pour la 6 ème journée, face à une équipe de Nançy en quête de ses premiers points, doit se conclure par un premier succès. Le déblocage du compteur le plus rapidement possible devient une nécessité sinon … la saison sera longue, très longue ! En attendant cette rencontre importante, les Castelroussins se rendront à Auxerre, dès mardi

prochain, pour le compte du 2 e tour de la Coupe de la Ligue.