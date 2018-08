Marie-Amélie Le Fur : 6 mètres et 1 centimètre plus loin…

Dimanche à Berlin, Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport loir-et-chérienne, est devenue championne d’Europe de saut en longueur, avec un record du monde à la clé : 6,01 mètres, ce qu’elle ne pouvait imaginer six mois après un drame personnel.

Marie-Amélie Le Fur, femme en or. Une nouvelle fois l’athlète handisport a prouvé qu’elle était bien une sacrée championne en battant le record du monde de saut en longueur dans sa catégorie (amputée tibiale féminine) aux championnats d’Europe handisport à Berlin, dimanche 26 août. Six mois après la perte de son bébé en fin de grossesse, Marie-Amélie Le Fur avait repris le chemin des postes en se concentrant sur la planche et le bac à sable du saut en longueur. Triple championne paralympique (100m à Londres en 2012, longueur et 400m à Rio en 2016) et quadruple championne du monde (100m et 200m en 2011, longueur et 400m en 2015), l’athlète loir-et-chérienne a battu son propre record qui était établi à 5,83 m.

À 29 ans, Marie-Amélie Le Fur a devancé la Néerlandaise Marlène van Gansewinkel (5,61m) et décroché sa cinquième médaille européenne.