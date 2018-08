La vacance de Monsieur Hulot vue par un Grand vert

Dans les matinales de France Inter mardi 28 août, au micro de Nicolas Demorand et Léa Salamé, Nicolas Hulot est entré sur le plateau ministre de la Transition écologique et solidaire et en est ressorti simple citoyen. Entre les deux, coup de théâtre : il a annoncé sa démission du gouvernement Macron-Philippe. « Je ne veux plus me mentir » a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « On s’évertue à entretenir un modèle économique responsable de tous ces désordres climatiques ». Jean-Philippe Grand, élu écologiste régional et orléanais , réagit à l’annonce de cette démission qui fait grand bruit.

Magcentre.fr : Comment réagissez-vous à l’annonce de la démission de Nicolas Hulot du gouvernement ?

Jean-Philippe Grand : Ça renforce l’image que j’avais de lui, celle d’un homme sincère et honnête. Il s’est donné une chance, et à l’écologie de faire avancer des dossiers. Il n’a pas fait cela après seulement 2 ou 3 mois de présence au gouvernement, non il s’est donné un an. Il a vu. Et il a fait le choix d’en sortir.

Magcentre.fr : Il dit : « On s’évertue à entretenir un modèle économique responsable de tous ces désordres climatiques ». Localement, vous ressentez la même chose ?

J-Ph. Grand : Ce qui me paraît important c’est de pouvoir alerter, avoir plus d’audience que les élus locaux. C’est ce qu’a fait Nicolas Hulot. J’admets qu’il y a quelques années, je pouvais subir quelques quolibets, ce n’est plus le cas. Mais on voit qu’il n’y a pas de changements. Il y a une prise de conscience, mais pas de changements.

Magcentre.fr : C’est-à-dire ?

J-Ph. Grand : On sait qu’il faudrait se lancer dans un grand plan de rénovation des logements pour améliorer l’efficacité énergétique des logements, environ 500.000 au niveau national. Cela créerait des emplois locaux, non délocalisables. On le fait au niveau régional en utilisant même des matériaux bio-sourcés. Ça prouve bien qu’il peut y avoir un développement économique qui puisse être écologiquement vertueux. Pour l’agriculture, c’est plus long, les pratiques sont en place depuis des dizaines d’années. Mais c’est le moment de faire évoluer le modèle. La troisième priorité c’est la production d’énergie. On le voit dans certains pays il est possible d’utiliser des énergies renouvelables à grande échelle, avec l’éolien et le photovoltaïque.

Magcentre.fr : Avec les limites concernant, par exemple, l’utilisation et le recyclage des batteries, utilisatrices de métaux lourds et polluants. On déplace parfois la pollution de chez nous vers l’Asie, par exemple.

J-Ph. Grand : C’est bien pour cela qu’il faut massivement investir dans la recherche pour limiter leur utilisation. Si on y met les moyens on y arrivera. Au rythme auquel on va, il faut que dans les dix ans qui viennent on y arrive.

Magcentre.fr : À Orléans et dans la métropole, ailleurs aussi, on parle beaucoup de la gratuité des transports comme un facteur déterminant pour inciter les gens à les utiliser plutôt que la voiture. On parle aussi beaucoup du vélo mais il faut souvent du courage pour l’utiliser comme moyen de transport dans les villes aujourd’hui…

J-Ph. Grand : Il y a urgence à parler de la mobilité dans tous ses aspects ! La gratuité des transports, ça montrerait à tous que la voiture individuelle n’est pas la solution. Nous devons poser un débat de fond sur la mobilité, pas seulement parler comme on le fait avec Charles-Éric Lemaignen du coût que ça imposerait. Nous devons promouvoir les moyens de transport les plus adaptés, se poser la question : quels sont les besoins en déplacements dans la métropole orléanaise. Quels moyens non polluants, etc. ? Si, pour arriver à une prise de conscience il faut en passer par la gratuité des transports en commun, alors faisons-le.

Propos recueillis par F. Sabourin