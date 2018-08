Démission de N. Hulot : Stéphanie Rist la regrette, mais salue “les avancées réalisées ensemble”

Dans un communiqué envoyé en fin de matinée mardi 28 août, la députée de la première circonscription du Loiret Stéphanie Rist “regrette la décision de Nicolas Hulot de quitter le gouvernement“. Elle se félicite néanmoins “des avancées réalisées ensemble au cours de cette première année”.

“Nous avons mis un terme à plus de 40 années d’hésitations avec l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cette décision a permis de préserver la biodiversité du site et ouvert son potentiel agricole. Nous avons voté la fin de l’exploitation des hydrocarbures et nous avons pris l’engagement d’arrêter les centrales à charbon d’ici 2022. Nous avons lancé un grand plan sur l’économie circulaire, dont les bénéfices environnementaux sont considérables, suivi par Brune Poirson. Nous avons mis l’enjeu du glyphosate au cœur du débat européen, ramenant d’ores et déjà son usage de 15 à 5 ans en Europe, avec une sortie du glyphosate sous 3 ans en France”.

« Le combat contre le réchauffement climatique et pour la transition écologique doit rester au centre des débats, il nous faut continuer à regarder devant. Je réaffirme notre volonté politique de faire de la lutte contre le réchauffement climatique, de la protection de la biodiversité et de la maîtrise de l’impact de l’empreinte écologique des activités humaines une priorité nationale. »

« La transition écologique ne peut se faire en un an. Nous restons aux côtés du Président de la République, Emmanuel Macron, pour poursuivre avec détermination cet engagement ».