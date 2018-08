L’US Orléans poursuit sa convalescence à Nancy en Coupe de la Ligue (1-1, 5-3 aux tab)

En allant se qualifier à Nancy mardi soir au bout de l’épreuve des tirs au but, l’US Orléans a marqué deux points essentiels en ce début de saison.

D’une part cette victoire (1-1 et 5-3 aux tab) permet au club orléanais d’inscrire pour la première fois son nom au troisième tour de la Coupe de la Ligue. Et surtout, d’autre part, l’équipe de Didier Ollé-Nicolle confirme son redressement et la dynamique favorable, après un début de saison catastrophique. Après avoir sorti Béziers en Coupe de la Ligue et écrasé le Paris FC en championnat vendredi dernier 4-0, l’USO décroche là sa troisième victoire d’affilé. Confirmation attendue vendredi prochain au Havre le plus vieux club français de football. Une fois de plus Thomas Renault, le portier de l’USO et capitaine pour l’occasion à Nancy, a été décisif dans le jeu puis lors des tirs aux buts, les Orlanais (Bouby, Demonçy, Tell, Monfray et El Khoumisti), le but orléanais ayant été inscrit par Demoncy (60 ème).

Pour sa part l’AS Nancy Lorraine poursuit sa descente aux enfers.

En outre le 30 ou 31 octobre en 16 ème de finale, l’USO pourrait accueillir une équipe de Ligue 1, les 14 clubs qui ne disputent pas de coupe d’Europe entrant en lice au 3 ème tour.