Blois : une rentrée sportive

Fête du sport, convention de soutien aux athlètes de haut niveau inscrits dans des clubs blésois, animations sportives blésoises tout au long de l’année, descente de Loire : dès septembre, il va y avoir du sport à Blois. Tour d’horizon à grandes enjambées de ce qui attend les Blésois et Blésoises, de 3 à 100 ans !

Plus de 13.000 licenciés dans les 112 associations sportives blésoises : ne dites plus que Blois s’encroûte, Blois est sportive, qu’on se le dise ! Bien sûr il y a les “classiques” basket et foot, tennis, natation, danse et rugby, mais pour se faire connaître les associations sportives auront pignon sur rue samedi 8 septembre pour la fête du sport. Nouveauté cette année : exit l’exiguë place Louis-XII et les rues adjacentes, bonjour les rues Denis-Papin et Porte-Côté. C’est en effet dans ces rues-là que sera déployée cette fête du sport, où 61 associations et plus de 80 personnes seront positionnés pour faire connaître leurs sports et souvent même le tester. Danse, foot, basket, tir à l’arc, arts martiaux, cyclisme, gymnastique, volley-ball, trail, randonnée, natation, boxe, canoë, aviron et même un “club alpin” bref impossible de les citer toutes le mieux est de venir déambuler le 8 septembre à leur rencontre. Une organisation qui s’annonce musclée car le même jour aura lieu la traditionnelle braderie de rentrée, les commerçants proposent aussi des rabais il y aura donc du monde dans les rues. “C’était une demande forte de l’association des commerçants les Vitrines de Blois”, expliquent Isabelle Laumont et Joël Patin, élus municipaux aux sports (sports et loisirs pour I. Laumont et équipements sportifs et évènements pour J. Patin). Un essai pour voir si ça marche qui pourrait être renouvelé en cas de succès.

Dans le même temps, 6 trophées du sport seront remis officiellement à 15h30 : meilleure progression, performance sportive de l’année catégorie jeunes, entraîneur de l’année, performance individuelle de l’année, performance collective de l’année. Les sportifs de haut niveau participeront aussi à la fête, comme chaque année avec la signature de la convention de soutien aux athlètes de haut niveau, une enveloppe de subventions de 20.000 € permettant de les soutenir dans le développement de leurs performances. Marie-Amélie Le Fur – qu’on ne présente plus – la marcheuse Émilie Menuet, l’athlète Romain Collenot-Spiret, le boxeur Michel Mothmora, l’athlète Marine Aubry, le triathlète Baptiste Selinghe et l’athlète Mathilde Sénéchal recevront entre 700 et 3.000 €. Tous remplissent les critères de sélection pour en bénéficier : niveau championnat de France, participations à des championnats du monde ou d’Europe, pensionnaires d’un Pôle France et médaillés aux championnats de France. Et bien sûr adhérent d’un club blésois.

À noter encore au niveau sportif : le dispositif des animations sportives blésoises est reconduit pour la saison 2018-2019. Une centaine d’inscrits avaient pu l’année dernière profiter de l’opportunité de découvrir des sports à partir de 4 ans jusqu’à l’âge adulte, classés par tranche (4-5 ans ; 6-10 ans ; 11-14 ans – plus de 15 ans et adultes ; seniors). 55 animations sont proposées par des éducateurs sportifs diplômés et expérimentés.Baby sport, sports colelctifs, roller, gymnastique, escalade, danse moderne/jazz, VTT, tir à l’arc, paddle, kayak, badminton… le choix est vaste de découvrir un sport et pourquoi pas d’en être mordu.

Enfin, si le beau temps le permet et si le niveau de la Loire le parmet aussi, la descente de Loire en canoë-kayak et stand-up paddle aura lieu samedi 22 septembre entre 9h et 14h30. Deux parcours possibles selon l’envie et le niveau : Saint-Dyé – port de la Creusille à Blois (12km) ou port de la Creusille – Chaumont-sur-Loire (16,5 km). Pour 5 € et 10 € si location de matériel (1/2 journée) ou 15 € (la journée), les amateurs de beaux paysages et de sport aquatique pourront admirer les richesses des bords de Loire, aux portes de l’automne. Une opération qui avait rencontré un certain succès l’année dernière…

F. Sabourin

Plus d’informations, renseignements, inscriptions et horaires sur www.blois.fr .