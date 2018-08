Tourisme : cap sur la région Grand Est pour les touristes internationaux  

Les hôteliers de l’Alsace et de La Lorraine ont vu leur réservation augmentée de 40 % au deuxième trimestre 2018 par rapport à la même période l’an dernier. la région Grand Est fait recette

Le groupe Expédia l’un des leaders mondiaux des agences de voyages, a analysé, durant le deuxième trimestre de 2018, les habitudes des touristes internationaux et nationaux en matière de réservation d’hôtels en France. Outre Paris et ses environs, locomotive touristique française, et la Dordogne qui confirme son succès du premier trimestre, deux “régions” ont séduit les voyageurs internationaux au printemps 2018 : l’Alsace et la Lorraine.

Les touristes étrangers font monter la fréquentation du Grand Est

Les données issues de ces études montrent que l’Alsace et la Lorraine sont deux des quatre premières “régions” françaises les plus prisées par les touristes durant ce printemps 2018, avec une croissance des réservations de 40 %, pour les deux départements, d’une année sur l’autre. De plus, les données analysées pour le deuxième trimestre 2018 soulignent que les villes du Grand Est ont connu une croissance significative de la demande d’une année sur l’autre. En effet, des villes comme Metz, Colmar, Reims et Nancy ont connu respectivement une augmentation d’environ 35 %, 25 %, 20 % et 20 % du nombre de réservation. A Colmar le succès auprès des touristes asiatiques de la “Venise” alsacienne ne se dément pas. Venus de Chine du Japon, de Corée ces visiteurs sont fascinés par la vieille ville de Colmar, ses maisons à colombage, son fleurissement, le charme suranné de ses rues et de ses ponts.

Les pays émergents dopent le tourisme français

La France est l’une des premières destinations touristiques mondiales. L’hexagone attire de plus en plus de touristes des pays émergents, comme le montrent les données extraites par le groupe Expedia. Le nombre de touristes indiens, argentins, chinois et russes visitant la France au cours du deuxième trimestre 2018 a connu une croissance à trois chiffres d’une année sur l’autre par rapport à la même période l’année dernière.

« Ces données révèlent l’attrait de nos régions pour les touristes internationaux et nationaux. Le potentiel des retombées économiques provenant des pays émergents est considérable pour la France. Bien que Paris soit toujours une destination populaire, il est encourageant de voir que d’autres destinations, notamment en région, enregistrent de bons taux de croissance. , déclare Johann Sparfel, Senior Director France DACH Eastern Europe Expedia LPS.

*Les données portent sur la demande hôtelière française au 2e trimestre 2018 (avril, mai, juin) par rapport à la même période en 2017.