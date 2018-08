Orléans: les voyages forment (l’Auberge de) la jeunesse!

A Orléans ce ne sont pas les jeunes touristes qui voyagent mais l’Auberge qui leur est destinée. La saga de l’Auberge de Jeunesse d’Orléans continue.

Voilà que la mairie l’annonce maintenant dans les locaux de l’actuel CNFPT (Centre National de la Fonction publique territoriale), rue de l’Abreuvoir, qu’elle veut racheter. “Cette nouvelle localisation, à 150 mètres de la Loire à vélo, à 500 mètres de la rue de Bourgogne et à 1,5 km de la garde d’Orléans répondra d’avantage aux attentes des voyageurs qui pourront ainsi profiter d’une situation centrale, propice à la découverte de la ville et de son patrimoine”, explique la mairie. C’est le moins que l’on puisse dire . Actuellement, l’Auberge de jeunesse, longtemps installée dans les tribunes du stade omnisports de La Source, a été exilée au diable vauvert, dans les locaux d’un ancien EHPAD, aux Ombrages, toujours à Orléans la Source à plus de vingt minutes à pied de la première station de tramway, à minimum une heure du centre ville, et dépourvue de toute station de location vélo! Une localisation surréaliste pour des touristes qui souhaitent visiter le centre ancien. A l’origine l’Auberge de jeunesse était prévue dans une aile de l’ancien hôpital Madeleine, sur un joli site anciennement affecté au logement des internes. Mais le coût de la réfection s’annonçant trop élevé, la mairie a abandonné cette solution, sans doute au profit d’une opération immobilière. A combien s’élèvera l’addition de la transformation de l’actuel CNFPT, “un positionnement plus central par rapport à la ville et à l’itinéraire de la Loire à vélo”, comme l’admet, sans rire, la mairie?

Une chose est sûr, les jeunes touristes ne prendront pas ombrage de ce nouveau déménagement, l’Auberge dans l’ancien EHPAD n’ayant pas recueilli, c’est le moins que l’on puisse dire, un francs succès…

Ch.B

