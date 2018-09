Ligue2: la défense d’Orléans prend l’eau au Havre (1-3)

Orléans termine cette 6 ème journée à la 18 ème place et avec la plus mauvaise défense de la Ligue 2, soit 14 buts encaissés. En six minutes, l’affaire était pliée pour le Havre qui a bénéficié (22 ème et 28 ème), de deux grossières erreurs des visiteurs orléanais.

C’est d’abord sur un corner bien donné par Ferhat, Denys Bain qui se retrouvait seul dans les six mètres et fusillait de la tête Gallon. Puis Alimani Gory qui, sans crier gare, bénéficiait d’un incroyable loupé de Avounou sur une passe en retrait et venait fusiller le portier orléanais. En seconde période Orléans reprenait du poil de la bête, en particulier sur des percées convaincantes des deux entrants, Cissokho et surtout Lauriente, le plus en vue qui dans un angle fermé battait Thuram (2-1 à la 64 ème) avant de tirer sur le montant. Mais Thiaré, meilleur butteur de Nationale la saison dernière, reprenait acrobatiquement un centre venu de la droite pour parfaire la victoire havraise (80 ème). Occasion de se racheter les Orléanais recevront dans quinze jours Châteauroux pour un derby qui promet, la Berrichonne l’ayant emporté sur Nancy 1-0, toujours solide lanterne rouge.