Être entrepreneur, ça s’apprend: la CCI du Loiret les accompagne

La CCI du Loiret renouvelle son partenariat avec le Crédit Agricole et Engie pour les « Parcours réussite », un service d’accompagnement dédié aux créateurs ou repreneurs d’entreprises qui se lancent en démarrant souvent de zéro. Objectif : développer les atouts de ces néo entrepreneurs, pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Et ça marche : 90 % des entreprises accompagnées en 2017 qui avaient trois ans d’existence sont toujours actives. 350 emplois ont ainsi pu être créés ou sauvegardés.

Les entrepreneurs le disent eux-mêmes : on ne nait pas avec l’entreprise dans la peau, on le devient petit à petit. Mais la gestation est parfois douloureuse… Pourtant, certains le disent aussi : ça n’est pas si sorcier que ça. À condition de ne pas rester isolé, d’agrandir son réseau, d’identifier ses forces et ses faiblesses, de développer son leadership, et d’accroître son potentiel de développement commercial.

Alain Jumeau, président de la CCI du Loiret a réuni lundi 3 septembre autour de la table les partenaires de ce « Parcours réussite », qui concerne toute entreprise désireuse de se faire accompagner : le Crédit Agricole Centre-Loire et Engie. « Il s’agit pour les entrepreneurs qui se lancent de découvrir et bien identifier leurs atouts, leurs forces et les faiblesses, de développer leur leadership et d’accroître leur développement commercial » explique le président de la CCI du Loiret Alain Jumeau. Les nouveaux entrepreneurs sont mis en relation avec un parrain, pour leur faire bénéficier de leur expertise et expériences en la matière. Tout dirigeant dont l’entreprise a de zéro à cinq ans d’existence est susceptible de participer à ces coachings personnalisés, auxquels s’ajoutent cinq à six jours étalés sur deux ou trois mois sous la forme d’ateliers, moyennant une contribution de 600 €. Deux fois par an, une soirée des entrepreneurs d’avenir est organisée, où sont invités anciens parrains, anciens parrainés, et les actuels. Une façon d’améliorer encore son réseau, pièce maîtresse de tout dirigeant qui se lance, et d’échanger les bonnes pratiques. Depuis 2011, plus de cent dirigeants d’entreprises ont bénéficié de cet accompagnement.

F.Sabourin