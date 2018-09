Le champion du monde Florian Thauvin dans son club d’origine, à Ingré (Loiret), lundi prochain

Il va y avoir du sport et de l’ambiance lundi prochain à Ingré près d’Orléans: Florian Thauvin a en effet répondu favorablement à l’invitation qui lui avait été faite par le maire d’Ingré (Loiret), Christian Dumas et son conseil et par le le Football Club municipal d’Ingré.

Thauvin qui est né à Orléans, passera l’après-midi de lundi à Ingré son club d’origine, il ira à la rencontre des élèves des écoles élémentaires et d’élèves du collège, ainsi que des joueurs du Football Club Municipal d’Ingré mais aussi de toutes les Ingréennes et tous les Ingréens à 17h45 au stade de football engazonné « Bel Air », plaine de Bel Air. A 16 heures aura lieu un accueil officiel de Florian Thauvin, aujourd’hui titulaire à l’OM, qui n’a certes pas joué beaucoup en Russie mais qui fait partie de la bande des 22 à avoir décroché la deuxième étoile de championne du monde sur son maillot.

Florian Thauvin a joué successivement à Ingré (2 000 à 2005) puis à Saint-Jean-de-la-Ruelle (2007-2008) puis à l’US Orléans (2007-2008). La carrière de Thauvin est ensuite passée par Grenoble, Bastia, Newcastle et Marseille.