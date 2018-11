La Rêveuse part en belle tournée régionale dans un “Opéra Bus”

L’Opéra Bus est unique en France et un projet solidaire . Transformé en 2014 par l’association valenciennoise Harmonia Sacra, il permet de faire sortir la musique classique des salles de spectacles et de la faire découvrir à un large public en s’arrêtant dans les écoles, les hôpitaux et dans les villages. La métamorphose de ce bus de transport urbain, donné par la ville de Valenciennes à Harmonia Sacra en 2014, a demandé 5.000 heures de travail.

Grâce au financement participatif, le bus a opéré sa transformation en salle de spectacle itinérante : fauteuils en velours, dorures et plafond peint, rideaux rouges, écran vidéo, loge, jolie petite scène en bois, décors qui évoquent l’Opéra Garnier, qui a servi de modèle. De fait, cet outil de diffusion culturelle original, innovant et modulable, véritable opéra miniature, objet culturel au design soigné, offre une jauge de 29 places adultes ou de 45 enfants âgés de 7 à 10 ans.

La Rêveuse retrouve un très rare instrument

Depuis sa création en 2004, La Rêveuse a, en vérité, le souci de s’adresser à tous les publics de manière adaptée. En octobre 2016, Florence Bolton et Benjamin Perrot ont ainsi déjà expérimenté l’Opéra-Bus lors d’une tournée de cinq jours organisée par le Festival de Lanvellec (22). Ce fut l’occasion de proposer diverses séances pour des centres de loisirs, EPAHD et pour le tout public dans neuf petites communes et villes du Trégor (Côtes d’Armor).

Convaincus par cette expérience, les deux musiciens et directeurs musicaux de La Rêveuse ont souhaité renouveler l’aventure et proposent ainsi cette tournée rurale et dans les quartiers en Région Centre-Val de Loire. Au plan des tarifs, les communautés de communes prennent en charge le financement des concerts dont certains sont gratuits ou réclament, selon les opérateurs, des participations du public pouvant aller jusqu’à vingt euros.

Des concerts pédagogiques ” clés en main”

Dans l’Opéra Bus, Florence Bolton et Benjamin Perrot proposeront des concerts-découverte commentés et agrémentés de projections de tableaux et d’images, autour de l’histoire, de la musique et des instruments des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces événements seront l’occasion de replacer les œuvres et les instruments dans leur contexte historique et artistique, d’apprendre à décrypter un tableau ou une image, d’illustrer la richesse musicale de cette époque foisonnante et des différents modes musicales selon les pays et les époques et, enfin, de faire découvrir des instruments phares de l’époque baroque. A savoir la famille des violes de gambe (dessus et basse), des instruments à cordes pincées (luth, théorbe, cistre, guitare baroque).

Créer le lien entre public et artistes

Le bus étant équipé d’un grand écran, des reprographies de peintures, photos et autres documents pourront être présentés selon les thématiques abordées. Par ailleurs, La Rêveuse fournira des dossiers pédagogiques qui permettront aux enseignants de préparer leurs élèves et d’intégrer la représentation à leurs projets pédagogiques. Des rencontres et discussions à l’issue des représentations permettront de répondre aux interrogations des spectateurs (enfants ou adultes) et de créer le lien entre le public et les artistes.

Pour mémoire, le travail avec ce bus est un complément des ateliers de musique ancienne que l’ensemble a créé à Orléans en 2016 et qui proposent des concerts et des concerts découvertes pour le tout public. En 2019, il y aura une seconde tournée soutenue par la DRAC. Ayant reçu le Label Vinci 500 ans de Renaissance, Florence Bolton et Benjamin Perrot pensent justement proposer, lors de ce prochain périple, “un focus sur cette formidable période de progrès, de grandes inventions dont la lutherie et la musique ont aussi profité”.

JDB